Чи потрібен дівчаткам огляд дитячого гінеколога: пояснення волинських лікарів





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Тому волинські медики закликають батьків своєчасно звертатись до дитячого гінеколога, щоб якомога швидше своєчасно виявити ті чи інші патології на ранніх стадіях, а отже, ефективніше надати кваліфіковану допомогу.



У лікарні додають також, що відразу після народження дівчаток оглядає неонатолог. А перший візит до дитячого гінеколога має відбуватися після того, як малечі виповниться 1 рік. Потім огляд статевих органів необхідний перед вступом до дитячого садка, а після цього – в 6-7 і 9-10 років.



Під час прийому лікар дає докладну консультацію про гігієну статевих органів, сучасні способи контрацепції та інші особливості дорослішання організму дівчинки. Тривожними симптомами, що свідчать про те, що дівчинку треба терміново показати лікарю, є:



• болі та різі під час сечовипускання;

• кров'янисті, гнійні або сирнисті виділення з піхви;

• неприємний запах;

• свербіж, печіння та болі в промежині та анусі;

• виділення великих згустків крові та сильний біль під час менструації;

• висипання та почервоніння на статевих органах;

• менструації тривалістю менше 3 або більше 7 днів;

• ущільнення в молочних залозах;

• початок менструації раніше 11 років;

• виділення із сосків;

• настання менструації двічі на місяць.



Надмірна маса тіла, сильний ріст волосся на ногах, грудях, обличчі та в зоні паху, розтяжки на тілі – особливості фізіології, за яких теж необхідна консультація дитячого гінеколога. У таких випадках проводяться додаткові обстеження, що дозволяють чітко визначити причину відхилень і знайти спосіб їх ефективного усунення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Турбота про здоров'я статевої сфери в сучасному світі повинна починатися від самого народження. За останніми статистичними даними, у дівчаток до 10 років можуть траплятися ті самі захворювання, що й у дорослих жінок.Про це повідомляє Волинська обласна дитяча клінічна лікарня.Тому волинські медики закликають батьків своєчасно звертатись до дитячого гінеколога, щоб якомога швидше своєчасно виявити ті чи інші патології на ранніх стадіях, а отже, ефективніше надати кваліфіковану допомогу.У лікарні додають також, що відразу після народження дівчаток оглядає неонатолог. А перший візит до дитячого гінеколога має відбуватися після того, як малечі виповниться 1 рік. Потім огляд статевих органів необхідний перед вступом до дитячого садка, а після цього – в 6-7 і 9-10 років.Під час прийому лікар дає докладну консультацію про гігієну статевих органів, сучасні способи контрацепції та інші особливості дорослішання організму дівчинки. Тривожними симптомами, що свідчать про те, що дівчинку треба терміново показати лікарю, є:• болі та різі під час сечовипускання;• кров'янисті, гнійні або сирнисті виділення з піхви;• неприємний запах;• свербіж, печіння та болі в промежині та анусі;• виділення великих згустків крові та сильний біль під час менструації;• висипання та почервоніння на статевих органах;• менструації тривалістю менше 3 або більше 7 днів;• ущільнення в молочних залозах;• початок менструації раніше 11 років;• виділення із сосків;• настання менструації двічі на місяць.Надмірна маса тіла, сильний ріст волосся на ногах, грудях, обличчі та в зоні паху, розтяжки на тілі – особливості фізіології, за яких теж необхідна консультація дитячого гінеколога. У таких випадках проводяться додаткові обстеження, що дозволяють чітко визначити причину відхилень і знайти спосіб їх ефективного усунення.

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