На Волині хлопець зарізав собаку

На Волині хлопець зарізав собаку
У селі Нові Кошари Ковельського району чоловік убив господарського собаку.

Інцидент трапився 19 червня. Про це повідомила засновниця ГО «Ковель Animals» Катерина Миронюк у своєму профілі в інстаграмі, інформацію Район.Ковель підтвердили у поліції.

Поліцейські встановили, що 21-річний житель району наніс ножем смертельне поранення собаці. Зі слів правопорушника, пес нападав та давив курчат і качок.

Тіло тварини направили на проведення експертизи. Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 Кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження з тваринами.

Санкція статті передбачає обмеження волі від одного до трьох років або позбавлення волі від двох до трьох років.

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Теги: собака
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