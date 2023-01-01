На Волині хлопець зарізав собаку
Сьогодні, 03:00
У селі Нові Кошари Ковельського району чоловік убив господарського собаку.
Інцидент трапився 19 червня. Про це повідомила засновниця ГО «Ковель Animals» Катерина Миронюк у своєму профілі в інстаграмі, інформацію Район.Ковель підтвердили у поліції.
Поліцейські встановили, що 21-річний житель району наніс ножем смертельне поранення собаці. Зі слів правопорушника, пес нападав та давив курчат і качок.
Тіло тварини направили на проведення експертизи. Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 Кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження з тваринами.
Санкція статті передбачає обмеження волі від одного до трьох років або позбавлення волі від двох до трьох років.
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Інцидент трапився 19 червня. Про це повідомила засновниця ГО «Ковель Animals» Катерина Миронюк у своєму профілі в інстаграмі, інформацію Район.Ковель підтвердили у поліції.
Поліцейські встановили, що 21-річний житель району наніс ножем смертельне поранення собаці. Зі слів правопорушника, пес нападав та давив курчат і качок.
Тіло тварини направили на проведення експертизи. Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 Кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження з тваринами.
Санкція статті передбачає обмеження волі від одного до трьох років або позбавлення волі від двох до трьох років.
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