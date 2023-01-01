Зіткнення автобуса із вантажівкою у Копачівці: який стан травмованих і хто отримає компенсацію

зіткнення маршрутки і вантажівки у селі Копачівка у лікарнях залишаються шестеро травмованих. Двоє із них – діти.



Як розповів Станіслав Лінік, з місця аварії п'ять карет швидкої забрали вісьмох травмованих. Всього у автобусі було 18 людей.



В обласну дитячу лікарню доставили двох дітей. Як розповіла завідувачка відділення обласної дитячої лікарні Наталія Дубина, їх стан покращився.



"Одну дитину госпіталізували в нейрохірургічне відділення і продовжує зараз стаціонарне лікування, інша дитина з рекомендаціями відпущена додому, бо загальний стан легкого ступеня", – додала завідувачка.



Зі слів бабусі травмованої дівчинки, нині дитину обстежують: "КТ робили, УЗІ черевної порожнини – все добре. Трохи струс маємо, лікуємося, дитина іде на поправку, слава Богу", – сказала бабуся Валентина Мартинюк.



В міську клінічну лікарню після зіткнення автобуса і вантажівки доставили трьох людей. Як розповів заступник гендиректора медоб'єднання Луцької міської громади Андрій Смольянінов, травмовані мали різні ушкодження: забої, рани, переломи.



"Двох пацієнтів госпіталізували у відділення травматології та відділення опікової травми та хірургії, стан їхній стабільний, вони продовжують лікування", – додав Смольянінов.



Ще двох пасажирів, яких доставили в обласну лікарню, готують до виписки, – розповів телефоном заввідділення Микола Пемпко. "Третя пацієнтка наразі перебуває в обласній лікарні і готується до оперативного лікування", – зазначив він.



Чи отримають травмовані пасажири компенсацію



Автобус, у який в'їхала вантажівка, повертався зі Світязя у Луцьк. Як розповів начальник Луцької автостанції №1 Ігор Модла, офіційно квитки на нього придбали троє людей. Один з пасажирів зійшов з автобуса ще до ДТП.



"Люди, які придбали квитки в касах автобусної станції – є застрахованими від нещасних випадків на транспорті. Квиток є доказом і підставою до виплати цієї компенсації", – розповів Ігор Модла і додав, що суму компенсації визначать індивідуально.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 20 червня внаслідоку лікарнях залишаються шестеро травмованих. Двоє із них – діти.Як розповів Суспільному завдиспетчерської Волинського центру екстреної меддопомоги, з місця аварії п'ять карет швидкої забрали вісьмох травмованих. Всього у автобусі було 18 людей.В обласну дитячу лікарню доставили двох дітей. Як розповіла завідувачка відділення обласної дитячої лікарні, їх стан покращився."Одну дитину госпіталізували в нейрохірургічне відділення і продовжує зараз стаціонарне лікування, інша дитина з рекомендаціями відпущена додому, бо загальний стан легкого ступеня", – додала завідувачка.Зі слів бабусі травмованої дівчинки, нині дитину обстежують: "КТ робили, УЗІ черевної порожнини – все добре. Трохи струс маємо, лікуємося, дитина іде на поправку, слава Богу", – сказала бабусяВ міську клінічну лікарню після зіткнення автобуса і вантажівки доставили трьох людей. Як розповів заступник гендиректора медоб'єднання Луцької міської громади, травмовані мали різні ушкодження: забої, рани, переломи."Двох пацієнтів госпіталізували у відділення травматології та відділення опікової травми та хірургії, стан їхній стабільний, вони продовжують лікування", – додав Смольянінов.Ще двох пасажирів, яких доставили в обласну лікарню, готують до виписки, – розповів телефоном заввідділення. "Третя пацієнтка наразі перебуває в обласній лікарні і готується до оперативного лікування", – зазначив він.Автобус, у який в'їхала вантажівка, повертався зі Світязя у Луцьк. Як розповів начальник Луцької автостанції №1, офіційно квитки на нього придбали троє людей. Один з пасажирів зійшов з автобуса ще до ДТП."Люди, які придбали квитки в касах автобусної станції – є застрахованими від нещасних випадків на транспорті. Квиток є доказом і підставою до виплати цієї компенсації", – розповів Ігор Модла і додав, що суму компенсації визначать індивідуально.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію