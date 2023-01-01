Зіткнення автобуса із вантажівкою у Копачівці: який стан травмованих і хто отримає компенсацію
Сьогодні, 01:00
Станом на 20 червня внаслідок зіткнення маршрутки і вантажівки у селі Копачівка у лікарнях залишаються шестеро травмованих. Двоє із них – діти.
Як розповів Суспільному завдиспетчерської Волинського центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік, з місця аварії п'ять карет швидкої забрали вісьмох травмованих. Всього у автобусі було 18 людей.
В обласну дитячу лікарню доставили двох дітей. Як розповіла завідувачка відділення обласної дитячої лікарні Наталія Дубина, їх стан покращився.
"Одну дитину госпіталізували в нейрохірургічне відділення і продовжує зараз стаціонарне лікування, інша дитина з рекомендаціями відпущена додому, бо загальний стан легкого ступеня", – додала завідувачка.
Зі слів бабусі травмованої дівчинки, нині дитину обстежують: "КТ робили, УЗІ черевної порожнини – все добре. Трохи струс маємо, лікуємося, дитина іде на поправку, слава Богу", – сказала бабуся Валентина Мартинюк.
В міську клінічну лікарню після зіткнення автобуса і вантажівки доставили трьох людей. Як розповів заступник гендиректора медоб'єднання Луцької міської громади Андрій Смольянінов, травмовані мали різні ушкодження: забої, рани, переломи.
"Двох пацієнтів госпіталізували у відділення травматології та відділення опікової травми та хірургії, стан їхній стабільний, вони продовжують лікування", – додав Смольянінов.
Ще двох пасажирів, яких доставили в обласну лікарню, готують до виписки, – розповів телефоном заввідділення Микола Пемпко. "Третя пацієнтка наразі перебуває в обласній лікарні і готується до оперативного лікування", – зазначив він.
Чи отримають травмовані пасажири компенсацію
Автобус, у який в'їхала вантажівка, повертався зі Світязя у Луцьк. Як розповів начальник Луцької автостанції №1 Ігор Модла, офіційно квитки на нього придбали троє людей. Один з пасажирів зійшов з автобуса ще до ДТП.
"Люди, які придбали квитки в касах автобусної станції – є застрахованими від нещасних випадків на транспорті. Квиток є доказом і підставою до виплати цієї компенсації", – розповів Ігор Модла і додав, що суму компенсації визначать індивідуально.
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Як розповів Суспільному завдиспетчерської Волинського центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік, з місця аварії п'ять карет швидкої забрали вісьмох травмованих. Всього у автобусі було 18 людей.
В обласну дитячу лікарню доставили двох дітей. Як розповіла завідувачка відділення обласної дитячої лікарні Наталія Дубина, їх стан покращився.
"Одну дитину госпіталізували в нейрохірургічне відділення і продовжує зараз стаціонарне лікування, інша дитина з рекомендаціями відпущена додому, бо загальний стан легкого ступеня", – додала завідувачка.
Зі слів бабусі травмованої дівчинки, нині дитину обстежують: "КТ робили, УЗІ черевної порожнини – все добре. Трохи струс маємо, лікуємося, дитина іде на поправку, слава Богу", – сказала бабуся Валентина Мартинюк.
В міську клінічну лікарню після зіткнення автобуса і вантажівки доставили трьох людей. Як розповів заступник гендиректора медоб'єднання Луцької міської громади Андрій Смольянінов, травмовані мали різні ушкодження: забої, рани, переломи.
"Двох пацієнтів госпіталізували у відділення травматології та відділення опікової травми та хірургії, стан їхній стабільний, вони продовжують лікування", – додав Смольянінов.
Ще двох пасажирів, яких доставили в обласну лікарню, готують до виписки, – розповів телефоном заввідділення Микола Пемпко. "Третя пацієнтка наразі перебуває в обласній лікарні і готується до оперативного лікування", – зазначив він.
Чи отримають травмовані пасажири компенсацію
Автобус, у який в'їхала вантажівка, повертався зі Світязя у Луцьк. Як розповів начальник Луцької автостанції №1 Ігор Модла, офіційно квитки на нього придбали троє людей. Один з пасажирів зійшов з автобуса ще до ДТП.
"Люди, які придбали квитки в касах автобусної станції – є застрахованими від нещасних випадків на транспорті. Квиток є доказом і підставою до виплати цієї компенсації", – розповів Ігор Модла і додав, що суму компенсації визначать індивідуально.
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