21 червня на Волині: гортаючи календар

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Сьогодні, 21 червня - День літнього сонцестояння. У світі відзначають - Міжнародний день скейтбордингу.
Сьогодні відзначає день народження луцька художниця, членкиня Національної спілки художників України Тетяна Ядчук-Богомазова.
Вітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Василь та Костянтин. Зичимо усім міцного здоров’я, любові та достатку.
Що не можна і можна робити в літнє сонцестояння
Наші предки в цей день виконували певні ритуали для молодості і краси. Для цього з ранку вмиваються росою або річковою водою. У день літнього сонцестояння збирали цілющі трави, водили хороводи, запалювали високі багаття і плели вінки.
У цей день варто прокинутися якомога раніше, бажано ще на світанку. Щоб залучити позитивні емоції, слід вдягти помаранчевий, зелений і жовтий одяг. У день сонцестояння не можна сваритися, конфліктувати, лити сльози.
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Сьогодні відзначає день народження луцька художниця, членкиня Національної спілки художників України Тетяна Ядчук-Богомазова.
Вітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Василь та Костянтин. Зичимо усім міцного здоров’я, любові та достатку.
Що не можна і можна робити в літнє сонцестояння
Наші предки в цей день виконували певні ритуали для молодості і краси. Для цього з ранку вмиваються росою або річковою водою. У день літнього сонцестояння збирали цілющі трави, водили хороводи, запалювали високі багаття і плели вінки.
У цей день варто прокинутися якомога раніше, бажано ще на світанку. Щоб залучити позитивні емоції, слід вдягти помаранчевий, зелений і жовтий одяг. У день сонцестояння не можна сваритися, конфліктувати, лити сльози.
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