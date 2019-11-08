Обмін старих і зношених доларів: Нацбанк зробив важливі заяви і рішення





Про це



1. Увалені зміни до нормативно-правої бази, якими скасовано перелік ознак незначного зношення банкнот.



З усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених, мають здійснюватися валютно-обмінні операції. Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактору" на визначення ступеня зношеності банкноти.



Так, регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання. З банкнотами, які мають ознаки значного зношення (перелік ознак – у довідковій інформації), мають здійснюватися операції інкасо за тарифами банків та небанківських фінансової установ. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо.



2. Банкам та небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.



Національний банк провів зустрічі з банками та небанківськими фінансовими установами, які мають ліцензію на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі.



Національний банк наголосив, що не встановлював жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і номіналу. Навпаки – нормативно-правовими актами НБУ прямо заборонено банкам та небанківським фінансовим установам встановлювати будь-які подібні обмеження.



Принципова позиція регулятора така: в разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як недотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайської діяльності.



3. За фактами порушень нормативно-правових вимог Національного банку, викладених у зверненнях споживачів фінансових послуг, запроваджено посилений контроль та вживатимуться належні заходи впливу (включаючи зупинення можливості здійснення окремих видів валютних операцій).



Зокрема, Національний банк в залежності від рівня вчиненого правопорушення, з дотриманням принципу адекватності, застосовуватиме заходи впливу, які передбачають максимальний розмір штрафу:



– до банків – у розмірі до 400 000 гривень і планується його збільшення за суттєві порушення;

– до небанківських фінансових установ – у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.



У разі порушення прав споживача банком або небанківською фінансовою установою споживачеві варто звернутися зі скаргою до керівництва такого банку чи небанківської фінансової установи. Якщо немає реакції з боку керівництва, слід звернутися до Національного банку.

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