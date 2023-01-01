На Волині визначили двох претендентів на «Медичного Оскара»





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На церемонію оголошення результатів обласного відбору прибув очільник Поважної ради Ордену Св. Пантелеймона, Заслужений лікар України, екс-Міністр охорони здоров’я Василь Князевич та член Поважної ради, політик і дипломат, відомий лікар Сергій Пасько. В урочистостях взяли участь військові та цивільні медики, представники влади, духовенство, члени Волинської регіональної ради Ордену під керівництвом директора Луцького центру первинної медичної допомоги №1 Ігоря Гнетньова.



Великомученика і цілителя Пантелеймона (ім’я означає «всемилостивий») медична спільнота вважає своїм покровителем. Громадський проєкт відзнаки Св. Пантелеймона започатковано у 2009 році. Її присуджують не лише за високі професійні якості, а й бездоганні людські чесноти. На Волині вже є двоє нагороджених: директорка обласного медичного об’єднання охорони материнства і дитинства Ірина Горавська та керівник Луцького центру первинної медичної допомоги №1 Ігор Гнетньов.



Голова Поважної ради Ордену Св. Пантелеймона Василь Князевич зауважив, що цю нагороду присуджує не держава, а суспільство. На регіональному та національному рівнях відбір здійснюють спеціально створені ради, до складу яких входять не тільки медики, а й науковці, громадські діячі та духовенство. Він також повідомив, що з ініціативи Поважної ради відтепер професійне свято працівників галузі охорони здоров’я відзначатимуть 27 липня, у день пошанування пам’яті Св. Пантелеймона.



Окрім того, зважаючи на повномасштабну війну, цьогоріч вперше претендентів та переможців визначають за двома номінаціями – військові та цивільні медики.



«Більше того, ми хочемо масштабувати цей проєкт і за межі України і відзначити тих, хто найбільше нам допомагає у боротьбі з окупантом. Уже визначено 43 країни, де ми створюємо відбіркові ради», - розповів Василь Князевич.



На Волині ж переможцями регіонального відбору на представлення до нагороди Орденом Св. Пантелеймона визначили заступника начальника військового госпіталю Сергія Платова, який з 2014 року рятує життя військових на передовій, організовує евакуацію поранених та навчає тактичній медицині, а також директора комунального підприємства «Луцька центральна районна лікарня» Підгайцівської сільської ради» Сергія Коновала.



Переможців національного відбору визначатиме Поважна рада. Саме ж нагородження відбудеться 9 серпня.



Окрім номінантів від імені Поважної ради, а також регіонального представництва Ордена Святого Пантелеймона почесні грамоти за професійність та доброчесність також отримали військові медики та інструктори, цивільні лікарі та керівник медичних установ різних рівнів. Частина з нагороджених не змогли отримати відзнаки особисто, оскільки несуть службу у лавах ЗСУ як контрактники, мобілізовані чи добровольці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині визначили претендентів на «Медичного Оскара». Йдеться про регіональний відбір на номінацію до суспільної відзнаки у галузі охорони здоров’я – Ордена Святого Пантелеймона.Про це повідомляє Волинська обласна рада.На церемонію оголошення результатів обласного відбору прибув очільник Поважної ради Ордену Св. Пантелеймона, Заслужений лікар України, екс-Міністр охорони здоров’ята член Поважної ради, політик і дипломат, відомий лікар. В урочистостях взяли участь військові та цивільні медики, представники влади, духовенство, члени Волинської регіональної ради Ордену під керівництвом директора Луцького центру первинної медичної допомоги №1Великомученика і цілителя Пантелеймона (ім’я означає «всемилостивий») медична спільнота вважає своїм покровителем. Громадський проєкт відзнаки Св. Пантелеймона започатковано у 2009 році. Її присуджують не лише за високі професійні якості, а й бездоганні людські чесноти. На Волині вже є двоє нагороджених: директорка обласного медичного об’єднання охорони материнства і дитинствата керівник Луцького центру первинної медичної допомоги №1Голова Поважної ради Ордену Св. Пантелеймона Василь Князевич зауважив, що цю нагороду присуджує не держава, а суспільство. На регіональному та національному рівнях відбір здійснюють спеціально створені ради, до складу яких входять не тільки медики, а й науковці, громадські діячі та духовенство. Він також повідомив, що з ініціативи Поважної ради відтепер професійне свято працівників галузі охорони здоров’я відзначатимуть 27 липня, у день пошанування пам’яті Св. Пантелеймона.Окрім того, зважаючи на повномасштабну війну, цьогоріч вперше претендентів та переможців визначають за двома номінаціями – військові та цивільні медики.«Більше того, ми хочемо масштабувати цей проєкт і за межі України і відзначити тих, хто найбільше нам допомагає у боротьбі з окупантом. Уже визначено 43 країни, де ми створюємо відбіркові ради», - розповів Василь Князевич.На Волині ж переможцями регіонального відбору на представлення до нагороди Орденом Св. Пантелеймона визначили заступника начальника військового госпіталю, який з 2014 року рятує життя військових на передовій, організовує евакуацію поранених та навчає тактичній медицині, а також директора комунального підприємства «Луцька центральна районна лікарня» Підгайцівської сільської ради»Переможців національного відбору визначатиме Поважна рада. Саме ж нагородження відбудеться 9 серпня.Окрім номінантів від імені Поважної ради, а також регіонального представництва Ордена Святого Пантелеймона почесні грамоти за професійність та доброчесність також отримали військові медики та інструктори, цивільні лікарі та керівник медичних установ різних рівнів. Частина з нагороджених не змогли отримати відзнаки особисто, оскільки несуть службу у лавах ЗСУ як контрактники, мобілізовані чи добровольці.

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