На Волині визначили двох претендентів на «Медичного Оскара»

На Волині визначили двох претендентів на «Медичного Оскара»
На Волині визначили претендентів на «Медичного Оскара». Йдеться про регіональний відбір на номінацію до суспільної відзнаки у галузі охорони здоров’я – Ордена Святого Пантелеймона.

Про це повідомляє Волинська обласна рада.

На церемонію оголошення результатів обласного відбору прибув очільник Поважної ради Ордену Св. Пантелеймона, Заслужений лікар України, екс-Міністр охорони здоров’я Василь Князевич та член Поважної ради, політик і дипломат, відомий лікар Сергій Пасько. В урочистостях взяли участь військові та цивільні медики, представники влади, духовенство, члени Волинської регіональної ради Ордену під керівництвом директора Луцького центру первинної медичної допомоги №1 Ігоря Гнетньова.

Великомученика і цілителя Пантелеймона (ім’я означає «всемилостивий») медична спільнота вважає своїм покровителем. Громадський проєкт відзнаки Св. Пантелеймона започатковано у 2009 році. Її присуджують не лише за високі професійні якості, а й бездоганні людські чесноти. На Волині вже є двоє нагороджених: директорка обласного медичного об’єднання охорони материнства і дитинства Ірина Горавська та керівник Луцького центру первинної медичної допомоги №1 Ігор Гнетньов.

Голова Поважної ради Ордену Св. Пантелеймона Василь Князевич зауважив, що цю нагороду присуджує не держава, а суспільство. На регіональному та національному рівнях відбір здійснюють спеціально створені ради, до складу яких входять не тільки медики, а й науковці, громадські діячі та духовенство. Він також повідомив, що з ініціативи Поважної ради відтепер професійне свято працівників галузі охорони здоров’я відзначатимуть 27 липня, у день пошанування пам’яті Св. Пантелеймона.

Окрім того, зважаючи на повномасштабну війну, цьогоріч вперше претендентів та переможців визначають за двома номінаціями – військові та цивільні медики.

«Більше того, ми хочемо масштабувати цей проєкт і за межі України і відзначити тих, хто найбільше нам допомагає у боротьбі з окупантом. Уже визначено 43 країни, де ми створюємо відбіркові ради», - розповів Василь Князевич.

На Волині ж переможцями регіонального відбору на представлення до нагороди Орденом Св. Пантелеймона визначили заступника начальника військового госпіталю Сергія Платова, який з 2014 року рятує життя військових на передовій, організовує евакуацію поранених та навчає тактичній медицині, а також директора комунального підприємства «Луцька центральна районна лікарня» Підгайцівської сільської ради» Сергія Коновала.

Переможців національного відбору визначатиме Поважна рада. Саме ж нагородження відбудеться 9 серпня.

Окрім номінантів від імені Поважної ради, а також регіонального представництва Ордена Святого Пантелеймона почесні грамоти за професійність та доброчесність також отримали військові медики та інструктори, цивільні лікарі та керівник медичних установ різних рівнів. Частина з нагороджених не змогли отримати відзнаки особисто, оскільки несуть службу у лавах ЗСУ як контрактники, мобілізовані чи добровольці.

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