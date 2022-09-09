Сім спортсменів з Волині потрапили до складу збірної України на Європейські ігри-2023: хто вони









Що відомо про змагання



Європейські ігри – мультиспортивні континентальні змагання, що проводитимуться втретє в історії. Цьогоріч Європейські ігри проходитимуть у Польщі, а Україна візьме участь у 27 з 30 видів спорту.



Суспільне Спорт – ексклюзивний транслятор Європейських ігор в Україні. Дивіться трансляції Європейських ігор на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих каналах Суспільного. Зокрема і на Суспільне Луцьк.



На турнірі збірна України буде представлена у складі 292 спортсменів, 29 з яких є запасними.



Склад спортсменів з Волині на Європейських іграх-2023



Серед представників складу – сім атлетів з Волинської області. Вони змагатимуться у чотирьох видах спорту: боксі, велоперегонах, веслуванні на байдарках і каное та легкій атлетиці.



бокс: Тетяна Коб (до 50 кг);



велоспорт: Яна Беломоіна (маунтенбайк, крос-кантрі);



веслування на байдарках і каное: Андрій Рибачок (каное-двійка, 500 метрів), Марія Повх (байдарка-одиночка, 500 метрів);



легка атлетика: Данило Даниленко (мікроестафета 4х400 метрів), Ерік Костриця (естафета 4х100 метрів), Олена Хамаза (метання молота, запасна).



Європейські ігри-2023 пройдуть з 20 червня по 2 липня в Кракові.



Європейські ігри-2023: що потрібно знати



Європейські ігри проводитимуться втретє в історії: після турнірів 2015 року в Баку та 2019-го — в Мінську.



Турніри в Кракові слугуватимуть континентальною кваліфікацією на змагання літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.



На Європейських іграх не змагатимуться спортсмени з росії та білорусі – відповідне рішення ухвалили організатори турніру попри оновлені рекомендації від Міжнародного олімпійського комітету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Європейських іграх-2023, які розпочалися в Польщі 20 червня, Волинську область у складі збірної команди України представлять сім спортсменів. Суспільне зібрало інформацію про учасників збірної України, які представляють Волинь.Європейські ігри – мультиспортивні континентальні змагання, що проводитимуться втретє в історії. Цьогоріч Європейські ігри проходитимуть у Польщі, а Україна візьме участь у 27 з 30 видів спорту.Суспільне Спорт – ексклюзивний транслятор Європейських ігор в Україні. Дивіться трансляції Європейських ігор на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих каналах Суспільного. Зокрема і на Суспільне Луцьк.На турнірі збірна України буде представлена у складі 292 спортсменів, 29 з яких є запасними.Серед представників складу – сім атлетів з Волинської області. Вони змагатимуться у чотирьох видах спорту: боксі, велоперегонах, веслуванні на байдарках і каное та легкій атлетиці.бокс:(до 50 кг);велоспорт:(маунтенбайк, крос-кантрі);веслування на байдарках і каное:(каное-двійка, 500 метрів), Марія Повх (байдарка-одиночка, 500 метрів);легка атлетика:(мікроестафета 4х400 метрів), Ерік Костриця (естафета 4х100 метрів),(метання молота, запасна).Європейські ігри-2023 пройдуть з 20 червня по 2 липня в Кракові.Європейські ігри проводитимуться втретє в історії: після турнірів 2015 року в Баку та 2019-го — в Мінську.Турніри в Кракові слугуватимуть континентальною кваліфікацією на змагання літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.На Європейських іграх не змагатимуться спортсмени з росії та білорусі – відповідне рішення ухвалили організатори турніру попри оновлені рекомендації від Міжнародного олімпійського комітету.

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