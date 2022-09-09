Сім спортсменів з Волині потрапили до складу збірної України на Європейські ігри-2023: хто вони
Сьогодні, 20:30
На Європейських іграх-2023, які розпочалися в Польщі 20 червня, Волинську область у складі збірної команди України представлять сім спортсменів.
Суспільне зібрало інформацію про учасників збірної України, які представляють Волинь.
Що відомо про змагання
Європейські ігри – мультиспортивні континентальні змагання, що проводитимуться втретє в історії. Цьогоріч Європейські ігри проходитимуть у Польщі, а Україна візьме участь у 27 з 30 видів спорту.
Суспільне Спорт – ексклюзивний транслятор Європейських ігор в Україні. Дивіться трансляції Європейських ігор на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих каналах Суспільного. Зокрема і на Суспільне Луцьк.
На турнірі збірна України буде представлена у складі 292 спортсменів, 29 з яких є запасними.
Склад спортсменів з Волині на Європейських іграх-2023
Серед представників складу – сім атлетів з Волинської області. Вони змагатимуться у чотирьох видах спорту: боксі, велоперегонах, веслуванні на байдарках і каное та легкій атлетиці.
бокс: Тетяна Коб (до 50 кг);
велоспорт: Яна Беломоіна (маунтенбайк, крос-кантрі);
веслування на байдарках і каное: Андрій Рибачок (каное-двійка, 500 метрів), Марія Повх (байдарка-одиночка, 500 метрів);
легка атлетика: Данило Даниленко (мікроестафета 4х400 метрів), Ерік Костриця (естафета 4х100 метрів), Олена Хамаза (метання молота, запасна).
Європейські ігри-2023 пройдуть з 20 червня по 2 липня в Кракові.
Європейські ігри-2023: що потрібно знати
Європейські ігри проводитимуться втретє в історії: після турнірів 2015 року в Баку та 2019-го — в Мінську.
Турніри в Кракові слугуватимуть континентальною кваліфікацією на змагання літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.
На Європейських іграх не змагатимуться спортсмени з росії та білорусі – відповідне рішення ухвалили організатори турніру попри оновлені рекомендації від Міжнародного олімпійського комітету.
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Суспільне зібрало інформацію про учасників збірної України, які представляють Волинь.
Що відомо про змагання
Європейські ігри – мультиспортивні континентальні змагання, що проводитимуться втретє в історії. Цьогоріч Європейські ігри проходитимуть у Польщі, а Україна візьме участь у 27 з 30 видів спорту.
Суспільне Спорт – ексклюзивний транслятор Європейських ігор в Україні. Дивіться трансляції Європейських ігор на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих каналах Суспільного. Зокрема і на Суспільне Луцьк.
На турнірі збірна України буде представлена у складі 292 спортсменів, 29 з яких є запасними.
Склад спортсменів з Волині на Європейських іграх-2023
Серед представників складу – сім атлетів з Волинської області. Вони змагатимуться у чотирьох видах спорту: боксі, велоперегонах, веслуванні на байдарках і каное та легкій атлетиці.
бокс: Тетяна Коб (до 50 кг);
велоспорт: Яна Беломоіна (маунтенбайк, крос-кантрі);
веслування на байдарках і каное: Андрій Рибачок (каное-двійка, 500 метрів), Марія Повх (байдарка-одиночка, 500 метрів);
легка атлетика: Данило Даниленко (мікроестафета 4х400 метрів), Ерік Костриця (естафета 4х100 метрів), Олена Хамаза (метання молота, запасна).
Європейські ігри-2023 пройдуть з 20 червня по 2 липня в Кракові.
Європейські ігри-2023: що потрібно знати
Європейські ігри проводитимуться втретє в історії: після турнірів 2015 року в Баку та 2019-го — в Мінську.
Турніри в Кракові слугуватимуть континентальною кваліфікацією на змагання літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.
На Європейських іграх не змагатимуться спортсмени з росії та білорусі – відповідне рішення ухвалили організатори турніру попри оновлені рекомендації від Міжнародного олімпійського комітету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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