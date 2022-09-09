Сім спортсменів з Волині потрапили до складу збірної України на Європейські ігри-2023: хто вони

Сім спортсменів з Волині потрапили до складу збірної України на Європейські ігри-2023: хто вони
На Європейських іграх-2023, які розпочалися в Польщі 20 червня, Волинську область у складі збірної команди України представлять сім спортсменів.

Суспільне зібрало інформацію про учасників збірної України, які представляють Волинь.

Що відомо про змагання

Європейські ігри – мультиспортивні континентальні змагання, що проводитимуться втретє в історії. Цьогоріч Європейські ігри проходитимуть у Польщі, а Україна візьме участь у 27 з 30 видів спорту.

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На турнірі збірна України буде представлена у складі 292 спортсменів, 29 з яких є запасними.

Склад спортсменів з Волині на Європейських іграх-2023

Серед представників складу – сім атлетів з Волинської області. Вони змагатимуться у чотирьох видах спорту: боксі, велоперегонах, веслуванні на байдарках і каное та легкій атлетиці.

бокс: Тетяна Коб (до 50 кг);

велоспорт: Яна Беломоіна (маунтенбайк, крос-кантрі);

веслування на байдарках і каное: Андрій Рибачок (каное-двійка, 500 метрів), Марія Повх (байдарка-одиночка, 500 метрів);

легка атлетика: Данило Даниленко (мікроестафета 4х400 метрів), Ерік Костриця (естафета 4х100 метрів), Олена Хамаза (метання молота, запасна).

Європейські ігри-2023 пройдуть з 20 червня по 2 липня в Кракові.

Європейські ігри-2023: що потрібно знати

Європейські ігри проводитимуться втретє в історії: після турнірів 2015 року в Баку та 2019-го — в Мінську.

Турніри в Кракові слугуватимуть континентальною кваліфікацією на змагання літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

На Європейських іграх не змагатимуться спортсмени з росії та білорусі – відповідне рішення ухвалили організатори турніру попри оновлені рекомендації від Міжнародного олімпійського комітету.

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Теги: Волинь, спортсмени, Європейські ігри-2023
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