Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 червня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 червня
У середу, 21 червня, на Волині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, вдень - місцями гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

За даними Sinoptik, хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Луцьку до кінця дня. Без опадів.

Народний прогноз погоди: 21 червня відзначається день пам'яті великомученика Феодора Стратилата. У народі святого називали Колодязником, оскільки це був день тих, хто копав криниці. Наші пращури говорили, що "Стратилат грозами багатий" – з цього дня наступала пора літніх гроз. Примітили у давнину, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також в цей день звертали увагу на росу: якщо багато роси, то урожай буде хорошим. 21-22 червня – день літнього сонцестояння.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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