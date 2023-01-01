Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 червня

У середу, 21 червня, на Волині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, вдень - місцями гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.За даними Sinoptik, хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Луцьку до кінця дня. Без опадів.21 червня відзначається день пам'яті великомученика Феодора Стратилата. У народі святого називали Колодязником, оскільки це був день тих, хто копав криниці. Наші пращури говорили, що "Стратилат грозами багатий" – з цього дня наступала пора літніх гроз. Примітили у давнину, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також в цей день звертали увагу на росу: якщо багато роси, то урожай буде хорошим. 21-22 червня – день літнього сонцестояння.