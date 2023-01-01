Патрульна з Волині зайняла друге місце у Всеукраїнських змаганнях пам'яті полеглих захисників

Патрульна з Волині зайняла друге місце у Всеукраїнських змаганнях пам'яті полеглих захисників
Ковельська патрульна Ірина Зінчук посіла друге місце у Всеукраїнських змаганнях, які були присвячені світлій пам'яті полеглих захисників України.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Відкриті змагання зі спортивного орієнтування «GRANIT RACE 2023» відбулися в Житомирській області. В них взяли участь близько 240 учасників з різних областей України.

Зі слів поліцейської, проходження дистанції було цікавим, але не зовсім легким, оскільки шлях пролягав через болотну місцевість та змішаний ліс. Однак участь у цій боротьбі залишила багато позитивних емоцій та вражень, каже патрульна.
Патрульна з Волині зайняла друге місце у Всеукраїнських змаганнях пам'яті полеглих захисників

"Щиро вітаємо Ірину із черговим призовим місцем та бажаємо нових і легких перемог! Пишаємося!" - наголошують у патрульній поліції.

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Теги: Змагання, Волинь, патрульна
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