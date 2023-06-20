«Сховища готуються, але наразі росія не перемістила до Білорусі жодної ядерної боєголовки», – Буданов





Про це в етері телемарафону повідомив глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, пише



Він зазначив, що процес підготовки до можливого переміщення насправді триває.



"Сховища готуються, але станом на зараз жодної боєголовки ще не переміщено", - сказав очільник ГУР.



Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що



Після президент США Джо Байден наголосив, що росія “абсолютно безвідповідально” ставиться до переміщення ядерної зброї. Він також вважає "реальними" погрози Путіна тактичним ядерним озброєнням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі росія не перемістила до Білорусі жодної ядерної боєголовки.Про це в етері телемарафону повідомив глава Головного управління розвідки Міноборони України, пише LB.ua Він зазначив, що процес підготовки до можливого переміщення насправді триває."Сховища готуються, але станом на зараз жодної боєголовки ще не переміщено", - сказав очільник ГУР.Нагадаємо, нещодавнозаявив, що росія почне розміщення ядерної зброї в Білорусі 7-8 липня . У ці дати планується закінчити підготовку відповідних споруд.Після президент СШАнаголосив, що росія “абсолютно безвідповідально” ставиться до переміщення ядерної зброї. Він також вважає "реальними" погрози Путіна тактичним ядерним озброєнням.

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