«Сховища готуються, але наразі росія не перемістила до Білорусі жодної ядерної боєголовки», – Буданов

«Сховища готуються, але наразі росія не перемістила до Білорусі жодної ядерної боєголовки», – Буданов
Наразі росія не перемістила до Білорусі жодної ядерної боєголовки.

Про це в етері телемарафону повідомив глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, пише LB.ua.

Він зазначив, що процес підготовки до можливого переміщення насправді триває.

"Сховища готуються, але станом на зараз жодної боєголовки ще не переміщено", - сказав очільник ГУР.

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що росія почне розміщення ядерної зброї в Білорусі 7-8 липня. У ці дати планується закінчити підготовку відповідних споруд.

Після президент США Джо Байден наголосив, що росія “абсолютно безвідповідально” ставиться до переміщення ядерної зброї. Він також вважає "реальними" погрози Путіна тактичним ядерним озброєнням.

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Теги: Росія, Україна, війна, ядерна зброя
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