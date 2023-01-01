Україна повернула з Угорщини трьох військовополонених, – МЗС

Україна повернула з Угорщини трьох військовополонених, – МЗС
Посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка. Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росія без погодження з Україною передала Угорщині 11 українських військовополонених угорського походження.

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Теги: Угорщина, військовополонені
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