Україна повернула з Угорщини трьох військовополонених, – МЗС





Про це Олег Ніколенко.



"Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка. Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених.Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України"Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка. Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що росія без погодження з Україною передала Угорщині 11 українських військовополонених угорського походження

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