Торгівля за межами ринку: як у Луцьку карають тих, хто продає городину і молочку «з землі»
Сьогодні, 06:15
У Луцьку працівники департаменту муніципальної варти забороняють людям торгувати за межами Завокзального ринку на території загального користування.
Як розповіла Суспільному старша інспекторка Катерина Рищиковець, це – протизаконно.
"Люди приїжджають з села. Я розумію, що не вистачає їм місця. Але люди скаржаться на те, що в ринку пустують прилавки, є місця, люди там не торгують. Вони займають місця за парканом", – зазначила інспекторка.
Продавчиням, які продають продукцію на тротуарі, інспектори пропонують перейти в інше місце.
Одна з продавчинь, яка назвалася Валентиною, розповіла: продає полуниці й картоплю, приїхала з Кременця Луцького району. Зі слів жінки, знайти на ринку місце для торгівлі їй важко.
"Нічого не перепродую, торгую своїм. Виселили нас на смітник, тут і люди не ходять. Але там на місця немає. Я вже сьогодні базар обійшла 10 разів по колу, щоб десь стати. І де не питаю: тут не ставайте і там не ставайте, бо скрізь свої люди", – говорить продавчиня.
Продавчиня Людмила приїхала на луцький ринок з Рівненської області. Жінка теж каже: що знайти місце на ринку селянам важко. "Пенсія мала, тому мусиш їхати. Вже як виженуть, то так і буде", – говорить вона.
Ще одна локація, де було чимало порушників торгівлі – територія з боку автостанції. Її нещодавно працівники муніципальної варти огородили стрічкою.
На парковці біля "Пасажу" – торгують овочами і фруктами з вантажівок. Така торгівля теж заборонена, каже інспекторка: "Підходимо і попереджаємо, що заборонено. Перейдіть в ринок. Якщо людина не зрозуміла раз, другий – ми складаємо адмінматеріали. Але ми не штрафуємо. Вирішує далі адмінкомісія".
Максимальний штраф за торгівлю в невстановленому місці – 1700 гривень. Зі слів інспекторки, у різних районах міста встановили спеціальні ятки для продажу сільськогосподарської продукції. Муніципали радять торгівцям звернути на них увагу.
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Як розповіла Суспільному старша інспекторка Катерина Рищиковець, це – протизаконно.
"Люди приїжджають з села. Я розумію, що не вистачає їм місця. Але люди скаржаться на те, що в ринку пустують прилавки, є місця, люди там не торгують. Вони займають місця за парканом", – зазначила інспекторка.
Продавчиням, які продають продукцію на тротуарі, інспектори пропонують перейти в інше місце.
Одна з продавчинь, яка назвалася Валентиною, розповіла: продає полуниці й картоплю, приїхала з Кременця Луцького району. Зі слів жінки, знайти на ринку місце для торгівлі їй важко.
"Нічого не перепродую, торгую своїм. Виселили нас на смітник, тут і люди не ходять. Але там на місця немає. Я вже сьогодні базар обійшла 10 разів по колу, щоб десь стати. І де не питаю: тут не ставайте і там не ставайте, бо скрізь свої люди", – говорить продавчиня.
Продавчиня Людмила приїхала на луцький ринок з Рівненської області. Жінка теж каже: що знайти місце на ринку селянам важко. "Пенсія мала, тому мусиш їхати. Вже як виженуть, то так і буде", – говорить вона.
Ще одна локація, де було чимало порушників торгівлі – територія з боку автостанції. Її нещодавно працівники муніципальної варти огородили стрічкою.
На парковці біля "Пасажу" – торгують овочами і фруктами з вантажівок. Така торгівля теж заборонена, каже інспекторка: "Підходимо і попереджаємо, що заборонено. Перейдіть в ринок. Якщо людина не зрозуміла раз, другий – ми складаємо адмінматеріали. Але ми не штрафуємо. Вирішує далі адмінкомісія".
Максимальний штраф за торгівлю в невстановленому місці – 1700 гривень. Зі слів інспекторки, у різних районах міста встановили спеціальні ятки для продажу сільськогосподарської продукції. Муніципали радять торгівцям звернути на них увагу.
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