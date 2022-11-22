У одній з областей України чоловікам без дозволу військкомату відмовлятимуть у госпіталізації





Про це Любомир Глушков у Facebook.



За його словами, згідно з рішенням обласної ради оборони, місцевим чиновникам доручено забезпечити, щоб усіх військовозобов'язаних мешканців регіону, які не перебувають на обліку, направили до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.



Глушков також додав, що Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА отримав завдання підготувати та повідомити медичним установам регіону про рішення щодо «тимчасового припинення планових госпіталізацій військовозобов'язаних пацієнтів без погодження з територіальним центром комплектування».



Крім того, медичні установи будуть зобов’язані повідомляти територіальні центри комплектування про непланову госпіталізацію військовозобов'язаних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Івано-Франківській області було прийнято рішення, згідно з яким планова госпіталізація чоловіків у віці від 18 до 59 років більше не буде здійснюватись без отримання дозволу військкоматів.Про це повідомив начальник Коломийської РВАу Facebook.За його словами, згідно з рішенням обласної ради оборони, місцевим чиновникам доручено забезпечити, щоб усіх військовозобов'язаних мешканців регіону, які не перебувають на обліку, направили до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.Глушков також додав, що Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА отримав завдання підготувати та повідомити медичним установам регіону про рішення щодо «тимчасового припинення планових госпіталізацій військовозобов'язаних пацієнтів без погодження з територіальним центром комплектування».Крім того, медичні установи будуть зобов’язані повідомляти територіальні центри комплектування про непланову госпіталізацію військовозобов'язаних.

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