На Запоріжжі у госпіталі помер захисник з Волині Володимир Кварцян

На Запоріжжі у госпіталі помер захисник з Волині Володимир Кварцян
У госпіталі міста Запоріжжя перестало битися серце воїна з Волині Володимира Кварцяна, 1988 року народження.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

У неділю, 25 червня, об 11:00 зустрічаємо двох Героїв на в’їзді в Нововолинськ. Звідти коридором шани проводимо Володимира Кварцяна до будинку за адресою: вулиця Шептицького, 10. Там відбудеться панахида о 13:00.

О 13:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі на Шахтарському.

Чин погребіння - на Алеї Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять!

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Теги: смерть, війна, Володимир Кварцян
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