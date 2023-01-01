На Запоріжжі у госпіталі помер захисник з Волині Володимир Кварцян

Володимира Кварцяна, 1988 року народження.



Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



У неділю, 25 червня, об 11:00 зустрічаємо двох Героїв на в’їзді в Нововолинськ. Звідти коридором шани проводимо Володимира Кварцяна до будинку за адресою: вулиця Шептицького, 10. Там відбудеться панахида о 13:00.



О 13:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі на Шахтарському.



Чин погребіння - на Алеї Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У госпіталі міста Запоріжжя перестало битися серце воїна з Волині, 1988 року народження.Про це повідомив міський голова НововолинськаУ неділю, 25 червня, об 11:00 зустрічаємо двох Героїв на в’їзді в Нововолинськ. Звідти коридором шани проводимо Володимира Кварцяна до будинку за адресою: вулиця Шептицького, 10. Там відбудеться панахида о 13:00.О 13:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі на Шахтарському.Чин погребіння - на Алеї Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

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