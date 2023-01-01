Українські військові розпочали наступ на кількох напрямках одночасно, – Маляр

Українські військові розпочали наступ на кількох напрямках одночасно, – Маляр
На Сході Збройні сили України почали наступ на кількох напрямках одночасно.

Про це йдеться в повідомленні заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

За її словами, українським військовим вдалось просунутися одночасно на таких напрямках:

• Оріхово-Василівки;
• Бахмута;
• Богданівки;
• Ягідного;
• Кліщіївки;
• Курдюмівки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ під Красногорівкою звільнили позиції, які були окуповані з 2014 року

«На всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії», – повідомила Маляр.

Водночас вона зазначила, що «ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, контрнаступ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 24 червня
Сьогодні, 23:23
Українські військові розпочали наступ на кількох напрямках одночасно, – Маляр
Сьогодні, 22:35
На Запоріжжі у госпіталі помер захисник з Волині Володимир Кварцян
Сьогодні, 22:07
У центрі Луцька – ДТП: збили велосипедиста
Сьогодні, 21:30
Пригожин: Ми розвертаємо колони і йдемо у зворотному напрямку
Сьогодні, 21:03
Схожі новини
«Відхилень від плану немає», – очільник РНБО про контрнаступ українських воїнів «Відхилень від плану немає», – очільник РНБО про контрнаступ українських воїнів
20 червень, 03:42
Україна задіяла лише 3 із 12 бригад у контрнаступі, – Reuters Україна задіяла лише 3 із 12 бригад у контрнаступі, – Reuters
15 червень, 12:30
«До зими хочемо завершити війну, контрнаступів може бути кілька», – Данілов «До зими хочемо завершити війну, контрнаступів може бути кілька», – Данілов
12 травень, 14:02
Кулеба про контрнаступ ЗСУ: якщо не звільнимо усі землі, готуватимемось до ще одного Кулеба про контрнаступ ЗСУ: якщо не звільнимо усі землі, готуватимемось до ще одного
10 травень, 14:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добрі новини від ВолиньPost за 24 червня
Сьогодні, 23:23
 0
Українські військові розпочали наступ на кількох напрямках одночасно, – Маляр
Сьогодні, 22:35
 0
На Запоріжжі у госпіталі помер захисник з Волині Володимир Кварцян
Сьогодні, 22:07
 0
У центрі Луцька – ДТП: збили велосипедиста
Сьогодні, 21:30
 0
Пригожин: Ми розвертаємо колони і йдемо у зворотному напрямку
Сьогодні, 21:03
 0
Медіа
відео
1/8