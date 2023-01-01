Українські військові розпочали наступ на кількох напрямках одночасно, – Маляр





Про це йдеться в повідомленні заступниці міністра оборони Ганни Маляр.



За її словами, українським військовим вдалось просунутися одночасно на таких напрямках:



• Оріхово-Василівки;

• Бахмута;

• Богданівки;

• Ягідного;

• Кліщіївки;

• Курдюмівки.



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«На всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії», – повідомила Маляр.



Водночас вона зазначила, що «ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Сході Збройні сили України почали наступ на кількох напрямках одночасно.Про це йдеться в повідомленні заступниці міністра оборониЗа її словами, українським військовим вдалось просунутися одночасно на таких напрямках:• Оріхово-Василівки;• Бахмута;• Богданівки;• Ягідного;• Кліщіївки;• Курдюмівки.«На всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії», – повідомила Маляр.Водночас вона зазначила, що «ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки».

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