Українські військові розпочали наступ на кількох напрямках одночасно, – Маляр
Сьогодні, 22:35
На Сході Збройні сили України почали наступ на кількох напрямках одночасно.
Про це йдеться в повідомленні заступниці міністра оборони Ганни Маляр.
За її словами, українським військовим вдалось просунутися одночасно на таких напрямках:
• Оріхово-Василівки;
• Бахмута;
• Богданівки;
• Ягідного;
• Кліщіївки;
• Курдюмівки.
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«На всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії», – повідомила Маляр.
Водночас вона зазначила, що «ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки».
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Про це йдеться в повідомленні заступниці міністра оборони Ганни Маляр.
За її словами, українським військовим вдалось просунутися одночасно на таких напрямках:
• Оріхово-Василівки;
• Бахмута;
• Богданівки;
• Ягідного;
• Кліщіївки;
• Курдюмівки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ під Красногорівкою звільнили позиції, які були окуповані з 2014 року
«На всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії», – повідомила Маляр.
Водночас вона зазначила, що «ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки».
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