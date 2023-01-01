25 червня на Волині: гортаючи календар

25 червня на Волині: гортаючи календар
25 червня відзначає день народження журналістка Валентина Куць (на фото).

Також день народження святкують бізнесмен Олег Чернецький та волинський фотограф Богдан Гончарук.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – Андріїв, Ганн, Арсеніїв, Іванів, Петрів, Степанів.

25 червня відзначають День митної служби України.

Цього дня 25 червня 1941 року німці окупували Луцьк і Любомль.

У цей день 1991-го Волинський облвиконком прийняв рішення про передачу приміщення костелу святих Петра і Павла в користування віруючих римсько-католицької церкви міста Луцька.

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Теги: день народження, Волинь
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