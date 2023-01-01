Помер відомий волинянин, ліквідатор аварії на ЧАЕС Федір Рузак
Сьогодні, 02:02
Перестало битися серце волинянина, ліквідатора аварії на ЧАЕС та багатодітного батька Федора Рузака.
Про це написала Олена Балабаш у фейсбуці.
Зауважимо, що чоловік був керівником Луцької районної благодійної організації «Спілка Чорнобиль», разом із дружиною виховував семеро дітей.
«Душа нашої компанії, Людина з великим серцем. Дякую за довіру, підтримку і щиру дружбу, за тісну співпрацю, за вічний позитив, за приклад того, як треба любити життя та людей», – написала Олена Балабаш.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким Федора Рузака. Світла пам’ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це написала Олена Балабаш у фейсбуці.
Зауважимо, що чоловік був керівником Луцької районної благодійної організації «Спілка Чорнобиль», разом із дружиною виховував семеро дітей.
«Душа нашої компанії, Людина з великим серцем. Дякую за довіру, підтримку і щиру дружбу, за тісну співпрацю, за вічний позитив, за приклад того, як треба любити життя та людей», – написала Олена Балабаш.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким Федора Рузака. Світла пам’ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Помер відомий волинянин, ліквідатор аварії на ЧАЕС Федір Рузак
Сьогодні, 02:02
25 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 24 червня
24 червень, 23:23
Медіа