Помер відомий волинянин, ліквідатор аварії на ЧАЕС Федір Рузак

Помер відомий волинянин, ліквідатор аварії на ЧАЕС Федір Рузак
Перестало битися серце волинянина, ліквідатора аварії на ЧАЕС та багатодітного батька Федора Рузака.

Про це написала Олена Балабаш у фейсбуці.

Зауважимо, що чоловік був керівником Луцької районної благодійної організації «Спілка Чорнобиль», разом із дружиною виховував семеро дітей.

«Душа нашої компанії, Людина з великим серцем. Дякую за довіру, підтримку і щиру дружбу, за тісну співпрацю, за вічний позитив, за приклад того, як треба любити життя та людей», – написала Олена Балабаш.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким Федора Рузака. Світла пам’ять!

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Теги: Федір Рузак, смерть
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