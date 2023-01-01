Помер відомий волинянин, ліквідатор аварії на ЧАЕС Федір Рузак

Перестало битися серце волинянина, ліквідатора аварії на ЧАЕС та багатодітного батькаПро це написалау фейсбуці.Зауважимо, що чоловік був керівником Луцької районної благодійної організації «Спілка Чорнобиль», разом із дружиною виховував семеро дітей.«Душа нашої компанії, Людина з великим серцем. Дякую за довіру, підтримку і щиру дружбу, за тісну співпрацю, за вічний позитив, за приклад того, як треба любити життя та людей», – написала Олена Балабаш.