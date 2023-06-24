Кримінальну справу проти Пригожина закриють, він піде в Білорусь, – Пєсков

Євгена Пригожина закриють, він "піде в Білорусь", заявив прессекретар президента рф Дмитро Пєсков.



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Пєскову невідомо, ким працюватиме Пригожин після того, як він піде в Білорусь.



За словами прессекретаря, влада рф не переслідуватиме тих "вагнерівців", які взяли участь у заколоті, враховуючи їхні фронтові заслуги. Частина бійців ПВК, яка спочатку відмовилася брати участь у "поході" Пригожина, підпише контракти з Міноборони.



Пєсков також заявив, що москва високо цінує посередницькі зусилля самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Лукашенко сам запропонував себе як переговорника, оскільки знайомий із Пригожиним понад 20 років.



За словами прессекретаря, нового телезвернення російського диктатора володимира путіна не планується.



Він також заявив, що кадрові перестановки в Міноборони є прерогативою президента рф і навряд чи їх обговорювали під час контактів із врегулювання заколоту. При цьому Пєскову невідомо про будь-які зміни щодо теми довіри путіна міністру оборони.



Пєсков заявив, що ситуація з заколотом ніяк не вплине на хід війни рф проти України.



Прессекретар також продовжує запевняти, що путін нібито весь день продовжував працювати в Кремлі.



Нагажаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кримінальну справу стосовно ватажка ПВК "Вагнер"закриють, він "піде в Білорусь", заявив прессекретар президента рфПро це пише "Українська правда" з посиланням на Пєскова, якого цитує ТАСС.Пєскову невідомо, ким працюватиме Пригожин після того, як він піде в Білорусь.За словами прессекретаря, влада рф не переслідуватиме тих "вагнерівців", які взяли участь у заколоті, враховуючи їхні фронтові заслуги. Частина бійців ПВК, яка спочатку відмовилася брати участь у "поході" Пригожина, підпише контракти з Міноборони.Пєсков також заявив, що москва високо цінує посередницькі зусилля самопроголошеного президента Білорусі. Лукашенко сам запропонував себе як переговорника, оскільки знайомий із Пригожиним понад 20 років.За словами прессекретаря, нового телезвернення російського диктаторане планується.Він також заявив, що кадрові перестановки в Міноборони є прерогативою президента рф і навряд чи їх обговорювали під час контактів із врегулювання заколоту. При цьому Пєскову невідомо про будь-які зміни щодо теми довіри путіна міністру оборони.Пєсков заявив, що ситуація з заколотом ніяк не вплине на хід війни рф проти України.Прессекретар також продовжує запевняти, що путін нібито весь день продовжував працювати в Кремлі.Нагажаємо, ватажок ПВК "Вагнер" оголосив збройний заколот , щоб змінити керівництво міноборони. Однак згодом Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори

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