Збройний заколот Пригожина: Інститут вивчення війни назвав мету

Євгеній Пригожин оголосив збройний заколот, щоб змінити керівництво міноборони.



В Інституті вивчення війни (ISW)



Ракетний удар і заяви Пригожина



Укладачі звіту зауважили, що все почалося з ролика, який виклав Пригожин. Він показав буцімто наслідки ракетного удару по тиловому табору його найманців. І, ясна річ, звинуватив у цьому міноборони росії.



В Інституті зауважили, що самостійно не можуть перевірити правдивість цього ролика. Також припустили, що його створили "в інформаційних цілях".



Пригожин використав відео, щоб виправдати свою найбільш відверту на сьогодні риторичну ескалацію проти російського міноборони і заклик до дій проти нього, – зазначають у звіті.



Цікаво, що спочатку Пригожин погрожував, що "розбереться" з тими, хто знищив його бійців. Згодом він виклав аудіоповідомлення. У ньому спробував уточнити – викручувався – свої попередні заяви. Мовляв, не існує ніякого "перевороту". Натомість є "марш за справедливість".



Укладачі звіту звернули увагу на іншу заяву, яку Пригожин зробив того ж дня. Він звинуватив міноборони росії та неназваних олігархів в обмані Путіна та росіян. Мовляв, вони це зробили, щоб розпочати вторгнення в Україну у 2022 році.



В інтерв'ю він сказав, що оборонне відомство навмисне обдурювало президента росії та населення. За його словами, ситуація на Сході України 24 лютого 2022 року не відрізнялася від попередніх восьми років бойових дій.



За словами Пригожина, міноборони почало повномасштабне вторгнення, щоб зайнятися саморекламою. І що Шойгу прагнув цього, щоб отримати вище звання та державні нагороди.



Атака Пригожина на кремлівські виправдання війни, ймовірно, має на меті легітимізувати потенційне усунення від влади російської безпекової та бізнес-еліти без прямого заклику до припинення путінської війни, – кажуть в Інституті.



Чи підтримає Путін повстання Пригожина



Аналітики припускають, що Пригожин дійсно прагне провести збройне повстання проти міноборони росії. Зробить це, не дочекавшись підтримки Кремля та змін згори. Або ж він "лише риторично загострить ситуацію".



Укладачі звіту кажуть, що Пригожин міг сильно прорахуватися. Мовляв, він міг розраховувати на підтримку Путіна, закликавши до збройного повстання. Але цей варіант розвитку подій в Інституті вважають малоймовірним. Щонайменше тому, що останнім часом президент росії рішучіше приєднався до міноборони.



Очевидний початок збройного повстання Пригожина є кульмінацією його кампанії зі збереження контролю над своїми збройними силами, і він, ймовірно, розглядає повстання як екзистенційну спробу виживання,

– кажуть у звіті.



В Інституті не виключають, що Пригожин прагне завоювати лояльність вищих військових офіцерів і військовослужбовців. Втім, навряд чи у нього це вийде, враховуючи, що навіть Сєргєй Суровікін засудив його заклик до збройного повстання.



Навіть якщо вагнерівцям вдасться повалити військове керівництво у Ростові або інших регіонах, Путін навряд чи прийме таку зміну у керівництві міноборони. В Інституті вважають, що насильницьке повалення Шойгу і Герасимова, лояльних до Путіна, "завдало б непоправної шкоди стабільності влади, яку Путін вважає своєю". Тож, кривавий диктатор навряд чи погодиться на будь-якого роду збройний заколот. Навіть за умови, що він підтримує його організатора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увага громадськості впродовж ночі на 24 червня була прикута до ситуації в росії. Адже ватажок ПВК "Вагнер", щоб змінити керівництво міноборони.В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували заяви та потуги ватажка ПВК "Вагнера". Укладачі звіту зауважили, що спроби Пригожина навряд чи матимуть успіх. Водночас вони спробували припустити, яку ж мету переслідував "кухар Путіна".Укладачі звіту зауважили, що все почалося з ролика, який виклав Пригожин. Він показав буцімто наслідки ракетного удару по тиловому табору його найманців. І, ясна річ, звинуватив у цьому міноборони росії.В Інституті зауважили, що самостійно не можуть перевірити правдивість цього ролика. Також припустили, що його створили "в інформаційних цілях".Пригожин використав відео, щоб виправдати свою найбільш відверту на сьогодні риторичну ескалацію проти російського міноборони і заклик до дій проти нього, – зазначають у звіті.Цікаво, що спочатку Пригожин погрожував, що "розбереться" з тими, хто знищив його бійців. Згодом він виклав аудіоповідомлення. У ньому спробував уточнити – викручувався – свої попередні заяви. Мовляв, не існує ніякого "перевороту". Натомість є "марш за справедливість".Укладачі звіту звернули увагу на іншу заяву, яку Пригожин зробив того ж дня. Він звинуватив міноборони росії та неназваних олігархів в обмані Путіна та росіян. Мовляв, вони це зробили, щоб розпочати вторгнення в Україну у 2022 році.В інтерв'ю він сказав, що оборонне відомство навмисне обдурювало президента росії та населення. За його словами, ситуація на Сході України 24 лютого 2022 року не відрізнялася від попередніх восьми років бойових дій.За словами Пригожина, міноборони почало повномасштабне вторгнення, щоб зайнятися саморекламою. І що Шойгу прагнув цього, щоб отримати вище звання та державні нагороди.Атака Пригожина на кремлівські виправдання війни, ймовірно, має на меті легітимізувати потенційне усунення від влади російської безпекової та бізнес-еліти без прямого заклику до припинення путінської війни, – кажуть в Інституті.Аналітики припускають, що Пригожин дійсно прагне провести збройне повстання проти міноборони росії. Зробить це, не дочекавшись підтримки Кремля та змін згори. Або ж він "лише риторично загострить ситуацію".Укладачі звіту кажуть, що Пригожин міг сильно прорахуватися. Мовляв, він міг розраховувати на підтримку Путіна, закликавши до збройного повстання. Але цей варіант розвитку подій в Інституті вважають малоймовірним. Щонайменше тому, що останнім часом президент росії рішучіше приєднався до міноборони.Очевидний початок збройного повстання Пригожина є кульмінацією його кампанії зі збереження контролю над своїми збройними силами, і він, ймовірно, розглядає повстання як екзистенційну спробу виживання,– кажуть у звіті.В Інституті не виключають, що Пригожин прагне завоювати лояльність вищих військових офіцерів і військовослужбовців. Втім, навряд чи у нього це вийде, враховуючи, що навітьзасудив його заклик до збройного повстання.Навіть якщо вагнерівцям вдасться повалити військове керівництво у Ростові або інших регіонах, Путін навряд чи прийме таку зміну у керівництві міноборони. В Інституті вважають, що насильницьке повалення Шойгу і Герасимова, лояльних до Путіна, "завдало б непоправної шкоди стабільності влади, яку Путін вважає своєю". Тож, кривавий диктатор навряд чи погодиться на будь-якого роду збройний заколот. Навіть за умови, що він підтримує його організатора.

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