Нічна атака росії на Київ: є загиблі і травмовані





Про це



За оперативною інформацією, травмовано 8 осіб, з них 3 госпіталізовані. На жаль, 3 людей загинуло.



Додають також, що рятувальники евакуювали з будинку 24 особи. Троє постраждалих деблоковані з-під завалів конструкцій та 1 особу деблокували з ліфта.



О 6:30 пожежу, яка виникла у багатоповерхівці, ліквідували.



На місці задіяно 17 одиниць техніки та 68 чоловік особового складу від Головного управління ДСНС у м. Києві та 5 од. тех і 20 чол. о/с Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 червня близько третьої ранку у Солом'янському районі Києва ворожий обстріл спричинив часткове руйнування будівельних конструкцій з 16 по 19 поверхи 25-поверхового житлового будинку.Про це повідомляє ДСНС України.За оперативною інформацією, травмовано 8 осіб, з них 3 госпіталізовані. На жаль, 3 людей загинуло.Додають також, що рятувальники евакуювали з будинку 24 особи. Троє постраждалих деблоковані з-під завалів конструкцій та 1 особу деблокували з ліфта.О 6:30 пожежу, яка виникла у багатоповерхівці, ліквідували.На місці задіяно 17 одиниць техніки та 68 чоловік особового складу від Головного управління ДСНС у м. Києві та 5 од. тех і 20 чол. о/с Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

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