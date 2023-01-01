Яка ситуація на фронті за добу. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:20
Українська авіація за добу, 23 червня, завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу й військової техніки противника, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та п'ять засобів протиповітряної оборони.
Протягом минулої доби війська рф завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, три дрони Shahed і чотири зенітні керовані ракети із С-300 по Запоріжжю.
Сили й засоби протиповітряної оборони збили 14 ракет і два дрони. Також українські військовослужбовці збили російський ударний вертоліт Ка-52 та сім розвідувальних безпілотників.
Крім того, окупанти завдали 51 авіаційного удару та здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди.
Ситуація за напрямками
Російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — упродовж доби там відбулося понад 28 бойових зіткнень.
На Лиманському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямках Веселого й південніше Діброви.
Також намагався наступати в районі Авдіївки, Мар’їнки, Вугледара й Золотої Ниви. Успіху не мав.
На Запорізькому й Херсонському напрямках окупанти й далі ведуть оборонні дії, зосереджують основні зусилля на недопущенні просування українських військ. росіяни спробували відновити втрачене положення у районі Макарівки Донецької області.
Крім того, російські війська здійснили авіаційні удари й артилерійські обстріли населених пунктів.
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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу й військової техніки противника, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та п'ять засобів протиповітряної оборони.
Протягом минулої доби війська рф завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, три дрони Shahed і чотири зенітні керовані ракети із С-300 по Запоріжжю.
Сили й засоби протиповітряної оборони збили 14 ракет і два дрони. Також українські військовослужбовці збили російський ударний вертоліт Ка-52 та сім розвідувальних безпілотників.
Крім того, окупанти завдали 51 авіаційного удару та здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди.
Ситуація за напрямками
Російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — упродовж доби там відбулося понад 28 бойових зіткнень.
На Лиманському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямках Веселого й південніше Діброви.
Також намагався наступати в районі Авдіївки, Мар’їнки, Вугледара й Золотої Ниви. Успіху не мав.
На Запорізькому й Херсонському напрямках окупанти й далі ведуть оборонні дії, зосереджують основні зусилля на недопущенні просування українських військ. росіяни спробували відновити втрачене положення у районі Макарівки Донецької області.
Крім того, російські війська здійснили авіаційні удари й артилерійські обстріли населених пунктів.
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