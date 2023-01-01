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Яка ситуація на фронті за добу. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Яка ситуація на фронті за добу. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Українська авіація за добу, 23 червня, завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу й військової техніки противника, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та п'ять засобів протиповітряної оборони.

Протягом минулої доби війська рф завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, три дрони Shahed і чотири зенітні керовані ракети із С-300 по Запоріжжю.

Сили й засоби протиповітряної оборони збили 14 ракет і два дрони. Також українські військовослужбовці збили російський ударний вертоліт Ка-52 та сім розвідувальних безпілотників.

Крім того, окупанти завдали 51 авіаційного удару та здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди.

Ситуація за напрямками

Російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — упродовж доби там відбулося понад 28 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямках Веселого й південніше Діброви.

Також намагався наступати в районі Авдіївки, Мар’їнки, Вугледара й Золотої Ниви. Успіху не мав.

На Запорізькому й Херсонському напрямках окупанти й далі ведуть оборонні дії, зосереджують основні зусилля на недопущенні просування українських військ. росіяни спробували відновити втрачене положення у районі Макарівки Донецької області.

Крім того, російські війська здійснили авіаційні удари й артилерійські обстріли населених пунктів.

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Теги: Генштаб, зведення, фронт
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