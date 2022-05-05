Путін виступив із заявою щодо збройного заколоту в росії. ВІДЕО

Путін виступив із заявою щодо збройного заколоту в росії. ВІДЕО
Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин оголосив збройний заколот через ракетний удар по тиловому табору його найманців. Путін з цього приводу звернувся до росіян.

Про те, що російський президент звернеться до мешканців країни, стало відомо незадовго до самої трансляції.

Диктатор звернувся до усіх військових та констатував, що спілкувався з командирами різних напрямків. Звісно, не оминув він увагою тих, "кого обманом чи погрозами втягнули в цю авантюру військового заколоту". Очевидно, так він вирішив назвати повстанців Пригожина.

Також було й про те, що Росія зараз "веде війну з нацистами", і тому проти неї налаштований увесь Захід. Своєю промовою Путін дав зрозуміти, що на компроміс з Пригожиним він не піде.

Президент росії назвав події, що відбуваються, ударом в спину країні та народу.



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Теги: Володимир Путін, заколот
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