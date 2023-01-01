Матір полоненого лучанина знайшла його собаку, який загубився в окупованому Маріуполі
Сьогодні, 11:30
Лучанка Наталія Ніколаєва з допомогою волонтерів відшукала собаку свого 25-річного сина Дмитра, який понад рік перебуває у російському полоні.
Як розповіла жінка Суспільному, Афіна була в окупованому Маріуполі. Зараз її везуть до Луцька з Польщі.
Під час боїв у Маріуполі собака був поруч із військовим медиком Дмитром і його побратимами. Афіна зникла у квітні з території заводу Ілліча, коли Дмитро потрапив у полон. Відтоді ніхто не знав, де вона перебуває, але волонтери і Наталія Ніколаєва не припиняли пошуків.
Як написала на своїй сторінці у Facebook директорка Луцького зоопарку, яка долучилася до пошуків і повернення Афіни, собаку з Донеччини везли в Україну довгим шляхом.
"Історія порятунку довжиною в рік. Маріуполь, Латвія, Литва, Польща, Україна. Щиро радію бути маленькою частинкою Великої команди людей, які зробили неймовірне для Афіни Разом до Перемоги", – написала Людмила Денисенко.
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Як розповіла жінка Суспільному, Афіна була в окупованому Маріуполі. Зараз її везуть до Луцька з Польщі.
Під час боїв у Маріуполі собака був поруч із військовим медиком Дмитром і його побратимами. Афіна зникла у квітні з території заводу Ілліча, коли Дмитро потрапив у полон. Відтоді ніхто не знав, де вона перебуває, але волонтери і Наталія Ніколаєва не припиняли пошуків.
Як написала на своїй сторінці у Facebook директорка Луцького зоопарку, яка долучилася до пошуків і повернення Афіни, собаку з Донеччини везли в Україну довгим шляхом.
"Історія порятунку довжиною в рік. Маріуполь, Латвія, Литва, Польща, Україна. Щиро радію бути маленькою частинкою Великої команди людей, які зробили неймовірне для Афіни Разом до Перемоги", – написала Людмила Денисенко.
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