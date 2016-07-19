Зеленський прокоментував заколот у росії

Президентвідреагував наі заявив, що наразі слабкість РФ очевидна. За його словами, Путін довго маскував свою слабкість пропагандою, але зараз цього уже не сховаєш.Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського."Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе.Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір.Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали "Шахеди".Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв.Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна.Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу", - йдеться у повідомленні Зеленського.Президент закликав українців зберігати міцність, єдність та силу.За його словами, всі українські командувачі, всі воїни знають, що робити.