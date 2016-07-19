Зеленський прокоментував заколот у росії
Сьогодні, 13:43
Президент Володимир Зеленський відреагував на заколот найманців ПВК "Вагнер" проти російської влади і заявив, що наразі слабкість РФ очевидна. За його словами, Путін довго маскував свою слабкість пропагандою, але зараз цього уже не сховаєш.
Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.
"Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе.
Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір.
Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали "Шахеди".
Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв.
Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна.
Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу", - йдеться у повідомленні Зеленського.
Президент закликав українців зберігати міцність, єдність та силу.
За його словами, всі українські командувачі, всі воїни знають, що робити.
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Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.
"Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе.
Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір.
Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали "Шахеди".
Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв.
Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна.
Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу", - йдеться у повідомленні Зеленського.
Президент закликав українців зберігати міцність, єдність та силу.
За його словами, всі українські командувачі, всі воїни знають, що робити.
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