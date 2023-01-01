У соцмережах поширюють фейк про те, що у Луцьку працівники військкомату стріляли в чоловіка





Насправді ж ця інформація – фейк.



Відео, що нібито відзняте у Луцьку, рекламують зі сторінки «Кореспондент UA». Ця сторінка намагається мімікрувати під відомий в Україні тижневий суспільно-політичний журнал «Кореспондент», використовуючи шрифти та червоний колір у логотипі видання.



Насправді сторінка, з якої рекламують фейкову новину про те, що працівники військкомату стріляли у чоловіка, має дуже мало читачів та позначок «подобається» і є узагалі неактивною у плані продукування чи поширення інформації. Сторінку створили у 2022-му році із назвою «Herbal few». За весь 2022 рік тут – лише декілька перепостів із рецептами, деякі з яких – із російських або російськомовних сторінок. Останній репост – 7 жовтня 2022 року. А вже у червні цього року сторінку перейменували на «Кореспондент UA», змінили головну світлину та обкладинку, роблячи вигляд, що це сторінка відомого видання.







Рекламований допис сумнівної сторінки пропонує натиснути кнопку, аби переглянути повне відео з нібито стріляниною у Луцьку. Насправді ж, натиснувши «Докладніше», людина потрапляє на гачок, коли їй пропонують підписатися на певні сумнівні телеграм-канали. Мовляв, відео можуть побачити тільки підписники.



Скрін зі сторінки, що рекламує фейкову новину



Спекуляція на таких темах і спонукання людей «клікати» на невідомі посилання – це те, що застосовують для нарощування аудиторії сумнівних телеграм-каналів та фейсбук-сторінок. Тому очевидна мета – збільшення кількості підписників «зашитого» у неправдивому повідомленні телеграм-каналу.



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Що це за відео насправді?



Ми відшукали відео, скрін із якого використали автори рекламованого фейку як «замануху». Ще до того, як ми відшукали відео, нас насторожило, що ми не знаємо жодного місця у Луцьку із зображеною на скріні бруківкою. Окрім того, згадали, що інцидент зі стріляниною та працівником військкомату був днями на Одещині. Ми знайшли відео з Одещини і зрозуміли, що скрін про нібито стрілянину у Луцьку був зроблений з відео, в якому насправді йшлося про Одещину.



Колаж зі скріншотів з відео, яке нібито зняте у Луцьку, і відео з Одещини



Як повідомляло видання



Правоохоронці зʼясували, що один із представників військкомату вистрілив угору зі стартового пістолета. Зброю в нього забрали разом із набоями, стріляною гільзою та іншими речовими доказами. За це чоловіку загрожує від трьох до семи років увʼязнення.



Вкотре закликаємо перевіряти інформацію та сприймати усе з холодним розумом. Якщо маєте сумнів у достовірності інформації, побаченої у ЗМІ чи соцмережах та месенджерах, – надішліть її нам.



Цей матеріал виготовлений за підтримки ГО «Інститут масової інформації» в рамках проєкту міжнародної організації Internews Network.





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