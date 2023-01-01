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На Донеччині загинув волинянин Сергій Димарчук

На Донеччині загинув волинянин Сергій Димарчук
Знову чорна звістка: у Донецькій області загинув ковельчанин Димарчук Сергій Георгійович, 1972 року народження.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Воїн загинув 22 червня. Сьогодні Героя живим коридором зустріли у Ковелі.

Про чин похорону повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять!

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Теги: Сергій Димарчук
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