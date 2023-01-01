На Донеччині загинув волинянин Сергій Димарчук

Димарчук Сергій Георгійович, 1972 року народження.



Про це Ігор Чайка.



Воїн загинув 22 червня. Сьогодні Героя живим коридором зустріли у Ковелі.



Про чин похорону повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову чорна звістка: у Донецькій області загинув ковельчанин, 1972 року народження.Про це повідомив Ковельський міський головаВоїн загинув 22 червня. Сьогодні Героя живим коридором зустріли у Ковелі.Про чин похорону повідомлять додатково.

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