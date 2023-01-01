Рада безпеки Білорусі оприлюднила заяву щодо заколоту у росії





"На карту поставлено інтереси народу, життя простих громадян, цілісність Росії. Ми закликаємо до голосу розуму. У цей важкий час усі, хто сьогодні залучений у неприпустиме протистояння всередині єдиного у своїх цілях військового братства, потрібні там, де вирішується майбутнє слов'янського світу, доля мільйонів наших людей", — йдеться у заяві.



Білоруський народ завжди був і буде з Росією, додали у Радбезі. Там наголосили, що білоруси і росіяни — братні народи, дві держави пов'язані політичним союзом. І Білорусь не може залишатися осторонь подій, які відбуваються на півдні Росії.



"Будь-яка провокація, будь-який внутрішній конфлікт у військових і політичних колах, в інформаційному полі та громадянському суспільстві — подарунок колективному Заходу. Навіть якщо зацікавлені сили і не стоять біля витоків подібних сценаріїв, то не проґавлять шанс їх розвинути й очолити. Це може призвести до катастрофи. Не було нічого страшнішого в історії Росії, ніж смута — руйнівна і безглузда за своєю суттю", — заявили у Радбезі Білорусі.



Також стало відомо, що Путін дзвонив Лукашенку вранці 24 червня, передає державне білоруське агенство БЕЛТА. Зазначається лише, що "Путін поінформував білоруського колегу про ситуацію у Росії".



Нагадаємо, Увечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони росії заперечило його слова.



Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.



«Нас 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. Двадцять п'ять тисяч чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв — це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, — приєднуйтеся», — ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».



Федеральна служба безпеки росії відкрила кримінальне провадження стосовно власника ПВК «Вагнер» за «фактом організації збройного заколоту».



Зранку 24 червня пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу рф та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони рф юнусом-беком євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони рф сергій шойгу та начальник Генштабу валерій герасимов. пригожин погрожував «піти на Москву».



Згодом на події відреагував президент рф володимир путін. Він назвав дії пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська рф уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».



Після цього пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рада безпеки Білорусі оприлюднила заяву щодо протистояння "вагнерівців" та влади росії. Там заявили, що подібне до того, що відбувається, "не варте тих наслідків, тих втрат, до яких можуть призвести емоційні рішення і протиправні дії"."На карту поставлено інтереси народу, життя простих громадян, цілісність Росії. Ми закликаємо до голосу розуму. У цей важкий час усі, хто сьогодні залучений у неприпустиме протистояння всередині єдиного у своїх цілях військового братства, потрібні там, де вирішується майбутнє слов'янського світу, доля мільйонів наших людей", — йдеться у заяві.Білоруський народ завжди був і буде з Росією, додали у Радбезі. Там наголосили, що білоруси і росіяни — братні народи, дві держави пов'язані політичним союзом. І Білорусь не може залишатися осторонь подій, які відбуваються на півдні Росії."Будь-яка провокація, будь-який внутрішній конфлікт у військових і політичних колах, в інформаційному полі та громадянському суспільстві — подарунок колективному Заходу. Навіть якщо зацікавлені сили і не стоять біля витоків подібних сценаріїв, то не проґавлять шанс їх розвинути й очолити. Це може призвести до катастрофи. Не було нічого страшнішого в історії Росії, ніж смута — руйнівна і безглузда за своєю суттю", — заявили у Радбезі Білорусі.Також стало відомо, що Путін дзвонив Лукашенку вранці 24 червня, передає державне білоруське агенство БЕЛТА. Зазначається лише, що "Путін поінформував білоруського колегу про ситуацію у Росії".Нагадаємо, Увечері 23 червня власник ПВК «Вагнер»по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони росії заперечило його слова.Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.«Нас 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. Двадцять п'ять тисяч чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв — це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, — приєднуйтеся», — ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».Федеральна служба безпеки росії відкрила кримінальне провадження стосовно власника ПВК «Вагнер» за «фактом організації збройного заколоту».Зранку 24 червня пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу рф та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони рф юнусом-беком євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони рф сергій шойгу та начальник Генштабу валерій герасимов. пригожин погрожував «піти на Москву».Згодом на події. Він назвав дії пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська рф уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».Після цього пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

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