Армія рф обстріляла «вагнерівців», Пригожин погрожує покаранням і знищенням тих, хто чинитиме опір, – ЗМІ

Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на пресслужбу Пригожина і прокремлівські ЗМІ.За словами ватажка "вагнерівців", "ті, хто завдав удару по тилових таборах приватної військової компанії, будуть покарані".Пригожин заявив, що удар було завдано з боку ЗС РФ: "За інформацією з місць, удар було завдано з тилового боку, тобто військовими міноборони РФ. Ці мерзотники завдали ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинула велика кількість наших бійців. Ми ухвалимо рішення, як відповімо на це злодіяння. Наступний крок за нами".За словами ватажка "вагнерівців", "ті, хто завдав удару по тилових таборах приватної військової компанії, будуть покарані"."Я прошу нікого не чинити опір. Усіх, хто чинитиме опір, ми вважатимемо, що це загроза - і знищуватимемо негайно. Включаючи будь-які блокпости на нашому шляху. Я прошу всіх зберігати спокій, не піддаватися на провокації, залишатися у своїх домівках. Бажано за маршрутом нашого прямування не виходити на вулицю. Справедливість у військах буде відновлено, а після цього і справедливість у всій Росії... Шойгу щойно боягузливо втік із Ростова. О 21.00 боягузливо, як баба. Цю тварюку буде зупинено. Нас 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тисяч очікує як тактичний резерв, а стратегічний резерв - це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, приєднуйтесь. Треба закінчувати з цим неподобством", - сказав ватажок "вагнерівців".При цьому російське Міноборони заявляє, що усі поширені в соцмережах від імені Пригожина повідомлення і відеокадри про "нанесення МО РФ удару по "тиловим таборам" ПВК "Вагнер" не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією.Окупаційне Міноборони заявляє, що ЗС РФ "продовжують виконання бойових завдань на лінії зіткнення зі збройними силами України в районі проведення СВО".