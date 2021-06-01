Волинська каноїстка завоювала «золото» Європейських Ігор
Сьогодні, 02:17
Волинська каноїстка Валерія Терета у дуеті з Людмилою Лузан вибороли «золото» Європейських Ігор – 2023.
Про це повідомляє газета "Шацький край".
У польському Кракові наразі проходять ІІІ Європейські Ігри - 2023, де спортсменки представляють збірну України й здобули перше золото.
У складі каное-двійки на 500 метрів шачанка Валерія Терета та Людмила Лузан з Полтавщини показали найкращий результат. Час, за який українська пара пройшла дистанцію, склав 1 хвилину 58,233 секунди. Друге місце посіли представники Чехії, а третє - веслувальниці з Угорщини.
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Про це повідомляє газета "Шацький край".
У польському Кракові наразі проходять ІІІ Європейські Ігри - 2023, де спортсменки представляють збірну України й здобули перше золото.
У складі каное-двійки на 500 метрів шачанка Валерія Терета та Людмила Лузан з Полтавщини показали найкращий результат. Час, за який українська пара пройшла дистанцію, склав 1 хвилину 58,233 секунди. Друге місце посіли представники Чехії, а третє - веслувальниці з Угорщини.
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