Рятувальники з Волині завоювали срібні медалі чемпіонату України. ФОТО

Рятувальники з Волині завоювали срібні медалі чемпіонату України. ФОТО
Волинські рятувальники вибороли срібні медалі Чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту.

Про це повідомляють на стоірнці ДСНС у Волинській області.

Про високий рівень готовності волинських рятувальників свідчить ІІ загальнокомандне місце, яке вони вибороли на Чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту.

Турнір проходив днями у місті Івано-Франківську. Змагання відбувались у декількох видах. У підйомі по штурмовій драбині у вікно 4-о поверху волинські рятувальники були найкращими на турнірі, в особистому заліку Андрій Римар став третім у цій вправі.

У подоланні 100-метрової смуги з перешкодами волинська команда здобула 2-е місце, бронзові нагороди виборола у бойовому розгортанні, у пожежній естафеті команда посіла місце у першій десятці з-поміж 17 команд учасників.

На змаганнях брали участь також і команди жінок-рятувальниць. Волинські представниці служби 101 вибороли загальнокомандне восьме місце, а в особистому заліку Юлія Гаврилюк здобула ІІІ місце у підйомі по штурмовій драбині у вікно 1-о поверху башти.

Чемпіонат дав можливість випробувати свої сили і юним рятувальникам. Наймолодші учасники змагань вибороли бронзові нагороди у подоланні 100-метрової смуги з перешкодами, юніори були кращими у підйомі по штурмовій драбині, а загалом волинські майбутні рятувальники посіли 5-е загальнокомандне місце.


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Теги: Волинь, ДСНС, спорт, пожежно-прикладний спорт, чемпіонат України
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