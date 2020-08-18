У Нідерландах хочуть якнайшвидше почати навчання українських пілотів на F-16
Сьогодні, 06:31
Вже цього літа українські пілоти можуть розпочати підготовку на F-16.
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала про це українським журналістам під час візиту в нідерландський реабілітаційний центр, - пише "Gazeta ua".
"Ми хочемо якнайшвидше розпочати навчання на винищувачах. Ми не маємо точної дати. Я не можу дати вам це зараз, але ми дуже амбітні. Ми хочемо почати якнайшвидше. Так, це літо – це те, над чим ми зараз працюємо цього літа. Я не можу бути точнішою, але я дуже сподіваюся, що ми почнемо цього літа", – сказала вона.
Нідерланди хочуть підготувати українських пілотів якомога швидше.
"Ми хочемо зробити це так швидко, як тільки можливо. Щоправда, потрібно розуміти, що це складна система озброєння - так що треба побачити, наскільки швидко її опановуватимуть українські пілоти. Але ми вже знаємо, що українські військові навчаються дуже швидко", – додала Оллонгрен.
Виробник винищувачів F-16 Lockheed Martin готовий допомогти українським пілотам у навчанні та обслуговуванні.
Але країни НАТО повинні відправити ці літаки Україні, сказав головний операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон.
Резніков вірить, що українські пілоти зможуть освоїти американські винищувачі F-16 набагато швидше, ніж за стандартні шість місяців.
За його словами, українці зможуть опанувати літаки за чотири місяці.
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Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала про це українським журналістам під час візиту в нідерландський реабілітаційний центр, - пише "Gazeta ua".
"Ми хочемо якнайшвидше розпочати навчання на винищувачах. Ми не маємо точної дати. Я не можу дати вам це зараз, але ми дуже амбітні. Ми хочемо почати якнайшвидше. Так, це літо – це те, над чим ми зараз працюємо цього літа. Я не можу бути точнішою, але я дуже сподіваюся, що ми почнемо цього літа", – сказала вона.
Нідерланди хочуть підготувати українських пілотів якомога швидше.
"Ми хочемо зробити це так швидко, як тільки можливо. Щоправда, потрібно розуміти, що це складна система озброєння - так що треба побачити, наскільки швидко її опановуватимуть українські пілоти. Але ми вже знаємо, що українські військові навчаються дуже швидко", – додала Оллонгрен.
Виробник винищувачів F-16 Lockheed Martin готовий допомогти українським пілотам у навчанні та обслуговуванні.
Але країни НАТО повинні відправити ці літаки Україні, сказав головний операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон.
Резніков вірить, що українські пілоти зможуть освоїти американські винищувачі F-16 набагато швидше, ніж за стандартні шість місяців.
За його словами, українці зможуть опанувати літаки за чотири місяці.
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