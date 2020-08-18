У Нідерландах хочуть якнайшвидше почати навчання українських пілотів на F-16

У Нідерландах хочуть якнайшвидше почати навчання українських пілотів на F-16
Вже цього літа українські пілоти можуть розпочати підготовку на F-16.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала про це українським журналістам під час візиту в нідерландський реабілітаційний центр, - пише "Gazeta ua".

"Ми хочемо якнайшвидше розпочати навчання на винищувачах. Ми не маємо точної дати. Я не можу дати вам це зараз, але ми дуже амбітні. Ми хочемо почати якнайшвидше. Так, це літо – це те, над чим ми зараз працюємо цього літа. Я не можу бути точнішою, але я дуже сподіваюся, що ми почнемо цього літа", – сказала вона.

Нідерланди хочуть підготувати українських пілотів якомога швидше.

"Ми хочемо зробити це так швидко, як тільки можливо. Щоправда, потрібно розуміти, що це складна система озброєння - так що треба побачити, наскільки швидко її опановуватимуть українські пілоти. Але ми вже знаємо, що українські військові навчаються дуже швидко", – додала Оллонгрен.

Виробник винищувачів F-16 Lockheed Martin готовий допомогти українським пілотам у навчанні та обслуговуванні.

Але країни НАТО повинні відправити ці літаки Україні, сказав головний операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон.

Резніков вірить, що українські пілоти зможуть освоїти американські винищувачі F-16 набагато швидше, ніж за стандартні шість місяців.

За його словами, українці зможуть опанувати літаки за чотири місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Нідерланди, навчання, авіація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нідерландах хочуть якнайшвидше почати навчання українських пілотів на F-16
Сьогодні, 06:31
Рятувальники з Волині завоювали срібні медалі чемпіонату України. ФОТО
Сьогодні, 05:28
В Україну з Угорщини повернули ще двох військовополонених
Сьогодні, 03:42
Волинська каноїстка завоювала «золото» Європейських Ігор
Сьогодні, 02:17
24 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Українські пілоти прибули до США для навчання на винищувачах F-16, – ЗМІ Українські пілоти прибули до США для навчання на винищувачах F-16, – ЗМІ
05 березень, 10:42
Поблизу Ковеля три дні триватимуть навчання авіації Поблизу Ковеля три дні триватимуть навчання авіації
18 серпень, 2020, 17:01
У Луцьку розпочалися навчання фронтових винищувачів. ВІДЕО У Луцьку розпочалися навчання фронтових винищувачів. ВІДЕО
24 вересень, 2019, 05:16
На Волині відбудуться авіаційні навчання На Волині відбудуться авіаційні навчання
28 січень, 2019, 04:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нідерландах хочуть якнайшвидше почати навчання українських пілотів на F-16
Сьогодні, 06:31
 0
Рятувальники з Волині завоювали срібні медалі чемпіонату України. ФОТО
Сьогодні, 05:28
 0
В Україну з Угорщини повернули ще двох військовополонених
Сьогодні, 03:42
 0
Волинська каноїстка завоювала «золото» Європейських Ігор
Сьогодні, 02:17
 0
24 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8