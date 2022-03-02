В Україну з Угорщини повернули ще двох військовополонених

До України повернули двох військовослужбовців, які були у російському полоні та були перевезені в Угорщину.Про це повідомляє речник МЗС України"Українські дипломати вивезли із Угорщини іще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту.Таким чином українській стороні вдалося повернути вже п’ятьох українських захисників", - написав речник МЗС.Також Олег Ніколенко повідомив, що в міністерстві закордонних справ України ведеться робота, щоб і ще шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних.