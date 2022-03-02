В Україну з Угорщини повернули ще двох військовополонених

В Україну з Угорщини повернули ще двох військовополонених
До України повернули двох військовослужбовців, які були у російському полоні та були перевезені в Угорщину.

Про це повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Українські дипломати вивезли із Угорщини іще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту.
Таким чином українській стороні вдалося повернути вже п’ятьох українських захисників", - написав речник МЗС.

Також Олег Ніколенко повідомив, що в міністерстві закордонних справ України ведеться робота, щоб і ще шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних.

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Теги: Україна, полонений
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