24 червня на Волині: гортаючи календар

24 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 24 червня, у світі відзначають День басейну, а віряни вшановують пам'ять апостолів Варфоломія і Варнави.

Сьогодні відзначає день народження Уповноважений Верховної Ради України з прав людини лучанин Роман Романюк (на фото).

Також особисте свято цього дня має голова правління ГО «Асоціація регіонального розвитку», колишній заступник луцького міського голови Петро Гоцалюк та атовець, юрист Сергій Мовшук.

Іменинники цього дня – ті, хто носить ім'я Марія та Єфрем. Вітаємо їх та щиро зичимо мирного неба, міцного здоров’я та добробуту!

24 червня 1905 року відбулася у Луцьку урочиста церемонія закладення наріжного каменя у фундамент майбутньої лютеранської кірхи, запроектованої архітектором Християном Бойтельспахером у неоготичному стилі.

У цей день 2000 року відкрився Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки у Луцьку.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня сваритися з рідними та близькими;
Не гоже нині зловживати алкоголем, а також переїдати;
Не бажано сьогодні брати у борг гроші;
Не слід нині вибиратися з дому після заходу сонця;
​Не гоже у цей день лінуватися та байдикувати.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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