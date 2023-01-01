Добрі новини від ВолиньPost за 23 червня

особового складу − близько 223 330 (+680) осіб ліквідовано,танків − 4 017 (+4) од,бойових броньованих машин − 7 798 (+15) од,артилерійських систем − 3 985 (+44) од,РСЗВ − 617 (+0) од,засобів ППО − 379 (+3) од,літаків − 314 (+0) од,гелікоптерів − 307 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 447 (+9) од,крилатих ракет − 1 214 (+0),кораблів/катерів − 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн − 6 708 (+30) од,спеціальної техніки ‒ 545 (+6) од.Дані уточнюються.У Луцьку завтра, 24 червня, відкриють для проїзду приватного та громадського транспорту проспект Волі.Про це повідомив мер міста."Ремонт тротуарної частини, реставрація опор та облаштування освітлення над проїжджою частиною, встановлення нового освітлення на тротуарах, висадка озеленення та виготовлення вуличних меблів продовжується. Також незабаром підрядники розпочнуть наносити розмітку", - йдеться в дописі.Упершеодягнув військову форму, коли став курсантом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Пройшов фронтові дороги у зоні ООС, а коли розпочалася повномасштабна війна, знову став на захист рідної України.Про свій вибір стати військовослужбовцем Віталій Литвинчук не шкодує. Адже, незважаючи на те, що доводиться служити в час війни й постійно ризикувати життям, саме завдяки війську він знайшов кохання. Вперше зі своєю дружиною зустрілися поглядами восени 2020 року. Якраз тодіпідписала контракт із ЗСУ, і її також направили в зону ООС у Маріуполь. Відтоді вони були постійно разом. Разом закохані, молоді захисник і захисниця перебували у зоні бойових дій, пройшли випробовування війною на Херсонщині та Бахмутському напрямку.«24 вересня – мій день народження. Я знав, що рівно опівночі побратими прийдуть вітати, і вирішив, що саме в цей момент я зроблю пропозицію коханій. Для неї це було дуже неочікувано. Одним словом, сюрприз вдався. Офіційно шлюб зареєстрували 29 жовтня минулого року в Любешові», – ділиться особистим військовослужбовець.Про це повідомив Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанту Телеграмі.«База росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо!», - зазначив Олещук.Уродженка села В’язівне Камінь-Каширського району Валентина Зусько (дівоче Хомич) досліджує і вивчає історію вишивок, творить на полотні щось неповторне, особливе, розмаїте.Серед новачків Професійної футбольної ліги України - клуб, заснований уродженцем Волині. Він має назву ЮКСА і виступатиме у наступному сезоні у Другій лізі.