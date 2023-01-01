На Донеччині загинув воїн з Волині Юрій Кутецький





Про це повідомляють у Олицькій громаді.



Загинув військовослужбовець ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ КУТЕЦЬКИЙ, житель села Чемерин, 08.06.1990 р. н.



Солдат Юрій загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка, Донецької області. Приймав безпосередню участь у заходах необхідних для оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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