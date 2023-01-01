Нові робочі місця: на Волині збудували потужний борошномельний комлекс

На Волині запустять в роботу сучасний борошномельний комплекс, потужність якого 120 тонн на добу.Про це повідомив голова Волинської ОВАЗа його словами, масштаби новозбудованого виробництва вражають. Потужність млина становить 120 тонн переробки зерна на добу.«До слова, аналогічних комплексів в Україні є два, а діючих лише один. Вражає і те, що його будівництво відбувалось попри війну. Нині тут тривають пусконалагоджувальні роботи. Розпочати виробництво борошна на новому млині планують вже у липні», – зазначив Юрій Погуляйко.Новий комплекс, збудований групою компаній «Вілія», дозволить наростити виробничі потужності як в регіоні, так в Україні, також створить нові робочі місця.