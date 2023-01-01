Погода у Луцьку на завтра, 24 червня

Погода у Луцьку на завтра, 24 червня
У суботу, 24 червня, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +19° до +24°.

Народний прогноз погоди: 24 червня відзначається день пам'яті апостолів Варфоломія і Варнави. У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелиться по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці.

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Теги: погода, Луцьк
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