На Волині з 1 липня дозволили ловити раків

На Волині з 1 липня дозволили ловити раків
Заборона на вилов раків на території області завершується 30 червня. Тобто з 1 липня рибалкам-любителям дозволено ловити цих мешканців водойм з дотриманням певних правил.

Про це повідомили у Держекоінспекції Волині.

Зокрема норма добування раків на одного рибалку – 30 штук на добу.

Заборонено вилов раків у темну пору доби із застосуванням підсвічування.

За незаконне добування цих біоресурсів передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.

Компенсація за одного незаконно виловлено рака становить 3 332 гривні.

Щороку в усіх регіонах України встановлюють обмеження на вилов раків. Обмежувальний період триває у нерестовий період з 1 квітня до 30 червня (перший період линьки), на період другої линьки з 20 серпня до 30 вересня та на період виношування ікри з 1 грудня до 31 березня.

Ці заходи встановлюють з метою забезпечення охорони цих безхребетних під час природного відтворення та збільшення їх запасів на водоймах.

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Теги: раки, дозвіл, Волинь
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