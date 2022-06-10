На Волині з 1 липня дозволили ловити раків

Заборона на вилов раків на території області завершується 30 червня. Тобто з 1 липня рибалкам-любителям дозволено ловити цих мешканців водойм з дотриманням певних правил.Про це повідомили у Держекоінспекції Волині.Зокрема норма добування раків на одного рибалку – 30 штук на добу.Заборонено вилов раків у темну пору доби із застосуванням підсвічування.За незаконне добування цих біоресурсів передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.Компенсація за одного незаконно виловлено рака становить 3 332 гривні.Щороку в усіх регіонах України встановлюють обмеження на вилов раків. Обмежувальний період триває у нерестовий період з 1 квітня до 30 червня (перший період линьки), на період другої линьки з 20 серпня до 30 вересня та на період виношування ікри з 1 грудня до 31 березня.Ці заходи встановлюють з метою забезпечення охорони цих безхребетних під час природного відтворення та збільшення їх запасів на водоймах.