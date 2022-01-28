Уродженець Волині заснував християнський професійний футбольний клуб

Уродженець Волині заснував християнський професійний футбольний клуб
Серед новачків Професійної футбольної ліги України - клуб, заснований уродженцем Волині. Він має назву ЮКСА і виступатиме у наступному сезоні у Другій лізі.

Про це пише Fanproject.

ЮКСА базується у Київській області. Абревіатур U.C.S.A розшифровується як «Українська Християнська Спортивна Академія».

З клубом співпрацює бразильський агент Пауло Буено, який представляє інтереси Тете, який ще поки належить «Шахтарю». Ця співпраця дуже інтенсивна, адже значна частина гравців команди саме бразильці.

Академію заснував у 2015 році Сергій Лесник. Він народився у Волинській області, З 10 років Лесник займався футболом у ДЮСШ в Нововолинську. Закінчив із відзнакою школу та магістратуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Після закінчення університету Лесник проводив різноманітні студентські та шкільні футбольні турніри по всій Україні: кубок у Фастові, Кубок Теремків, Кубок студентської ліги в Южному, студентський кубок в Алушті.

Результатом цього досвіду і стала академія UCSA. Її спорудження почалося в 2015 році з будівлі манежу і пошуку трьох тренерів.

У 2018 році було зведено адміністративну будівлю з роздягальнями, душовими та місцем для відпочинку. Також облаштували майданчик для дітей. У 2019 році закінчили будівництво відкритого великого поля розміром 60 на 40 метрів зі штучним покриттям.

У планах ЮКСА – великий стадіон.

Гасло цього клубу: християнські цінності виховання особистості через спорт і змагання.


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Теги: футбольний клуб, ЮКСА
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