Уродженець Волині заснував християнський професійний футбольний клуб

Серед новачків Професійної футбольної ліги України - клуб, заснований уродженцем Волині. Він має назву ЮКСА і виступатиме у наступному сезоні у Другій лізі.Про це пише Fanproject.ЮКСА базується у Київській області. Абревіатур U.C.S.A розшифровується як «Українська Християнська Спортивна Академія».З клубом співпрацює бразильський агент, який представляє інтереси Тете, який ще поки належить «Шахтарю». Ця співпраця дуже інтенсивна, адже значна частина гравців команди саме бразильці.Академію заснував у 2015 роціВін народився у Волинській області, З 10 років Лесник займався футболом у ДЮСШ в Нововолинську. Закінчив із відзнакою школу та магістратуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Після закінчення університету Лесник проводив різноманітні студентські та шкільні футбольні турніри по всій Україні: кубок у Фастові, Кубок Теремків, Кубок студентської ліги в Южному, студентський кубок в Алушті.Результатом цього досвіду і стала академія UCSA. Її спорудження почалося в 2015 році з будівлі манежу і пошуку трьох тренерів.У 2018 році було зведено адміністративну будівлю з роздягальнями, душовими та місцем для відпочинку. Також облаштували майданчик для дітей. У 2019 році закінчили будівництво відкритого великого поля розміром 60 на 40 метрів зі штучним покриттям.У планах ЮКСА – великий стадіон.Гасло цього клубу: християнські цінності виховання особистості через спорт і змагання.