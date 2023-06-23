Головні сили ще не вступали в бій, все попереду, – Сирський

Олександр Сирський повідомив, що основні сили української армії ще не були залучені у наступі.



Про це він повідомив інтерв'ю The Guardian, - пише



«Всі хочуть досягти великої перемоги миттєво і відразу. Ми теж хочемо цього. Але ми повинні бути готові до того, що цей процес займе деякий час, тому що з обох боків зосереджено багато сил, багато техніки і багато інженерних перешкод.



Хочу сказати, що наші основні сили ще не задіяні в бойових діях, і ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Все ще попереду», – сказав Сирський.



Додав, що ворог продовжує передбачати найнебезпечніші для себе напрямки і будує там потужну оборону, яку досить важко прорвати. Проте він впевнений, що місце для прориву буде знайдено.



Також генерал розповів, що зараз угрупування російських військ на українській території налічується близько 400 000.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковникповідомив, що основні сили української армії ще не були залучені у наступі.Про це він повідомив інтерв'ю The Guardian, - пише Українська правда. «Всі хочуть досягти великої перемоги миттєво і відразу. Ми теж хочемо цього. Але ми повинні бути готові до того, що цей процес займе деякий час, тому що з обох боків зосереджено багато сил, багато техніки і багато інженерних перешкод.Хочу сказати, що наші основні сили ще не задіяні в бойових діях, і ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Все ще попереду», – сказав Сирський.Додав, що ворог продовжує передбачати найнебезпечніші для себе напрямки і будує там потужну оборону, яку досить важко прорвати. Проте він впевнений, що місце для прориву буде знайдено.Також генерал розповів, що зараз угрупування російських військ на українській території налічується близько 400 000.

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