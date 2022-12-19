У Луцьку біля ПортCity тролейбус протаранив «Тойоту». ВІДЕО

У Луцьку біля ПортCity тролейбус протаранив «Тойоту». ВІДЕО
У Луцьку у п'ятницю, 23 червня, біля ПортCity тролейбус протаранив «Тойоту».

Про це Конкуренту повідомили очевидці.

На відео можна побачити, що авто "Tойота" виїжджала з двору, в той час, як тролейбус їхав по головній.

«Тойота» зазнала значних механічних ушкоджень. Попередньо, ніхто не постраждав. На місці працює патрульна поліція.

Рух транспорту продовжується.



Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, тролейбус, Луцьк
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