У Луцьку біля ПортCity тролейбус протаранив «Тойоту». ВІДЕО





Про це



На відео можна побачити, що авто "Tойота" виїжджала з двору, в той час, як тролейбус їхав по головній.



«Тойота» зазнала значних механічних ушкоджень. Попередньо, ніхто не постраждав. На місці працює патрульна поліція.



Рух транспорту продовжується.







Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку у п'ятницю, 23 червня, біля ПортCity тролейбус протаранив «Тойоту».Про це Конкуренту повідомили очевидці.На відео можна побачити, що авто "Tойота" виїжджала з двору, в той час, як тролейбус їхав по головній.«Тойота» зазнала значних механічних ушкоджень. Попередньо, ніхто не постраждав. На місці працює патрульна поліція.Рух транспорту продовжується.Деталі – згодом.

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