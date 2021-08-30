Зірваний дах, пошкоджені ЛЕП, повалені дерева: у Луцьку ліквідовують наслідки негоди. ВІДЕО





Про це розповів Микола Осіюк.



Злива із поривами вітру розпочалася орієнтовно о 15-й годині.



У центрі міста у перші хвилини негоди вітер повалив ярусні вазони для квітів і надпис – Я люблю Луцьк. Як розповіла бариста Владислава Косенюк, яка працює поруч, літери одразу підняли і поставили на місці небайдужі лучани.



Решту наслідків ліквідовували працівники Луцькспецкомунтрансу.



На вулиці Коперника під час негоди зірвало шматки даху та вітром обірвало лінії електропередач.



Як розказала мешканка одного з будинків Катерина Феденчук, в оселях зникло світло. "Так лячно було. Зірвало електромережу і такі іскри посипались на асфальт, дерево з коренем вирвало, але Богу дякувати це велике дерево спасло нас і затримало на своїх гілках", – говорить жінка.



Дах, який зірвало з будинку на вулиці Коперника, пошкодив один з балконів і вікна у багатоповерхівці.



Зі слів власниці пошкодженого помешкання Ірини Сусол, встигла втекти з балкона і не травмуватися: "Я тільки ногами вступила на балкон і воно як грохне і вилітає. Я думала, що щось таке падає по воєнному... і тут тарахкає, тут тарахкає я думаю зараз як мені в очі впаде те скло і тоді вискочила назад".



Зі слів Миколи Осіюка, комунальники приступили до ліквідації наслідків негоди ще до завершення грози. Скільки дерев повалив вітер у місті – поки не рахували.



"КП Парки та сквери вже працюють і прибирають дерева на вулицях: Богдана Хмельницького, Електроапаратній, Клима Савури, у Старому місті. також працюють енергетики і бригада по зливовій каналізації", – сказав Осіюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 червня негода у Луцьку поламала дерева, зірвала дах з одного із будинків і пошкодила лінії електропередач.Про це розповів Суспільному директор міського департаменту житлово-комунального господарстваЗлива із поривами вітру розпочалася орієнтовно о 15-й годині.У центрі міста у перші хвилини негоди вітер повалив ярусні вазони для квітів і надпис – Я люблю Луцьк. Як розповіла бариста Владислава Косенюк, яка працює поруч, літери одразу підняли і поставили на місці небайдужі лучани.Решту наслідків ліквідовували працівники Луцькспецкомунтрансу.На вулиці Коперника під час негоди зірвало шматки даху та вітром обірвало лінії електропередач.Як розказала мешканка одного з будинків Катерина Феденчук, в оселях зникло світло. "Так лячно було. Зірвало електромережу і такі іскри посипались на асфальт, дерево з коренем вирвало, але Богу дякувати це велике дерево спасло нас і затримало на своїх гілках", – говорить жінка.Дах, який зірвало з будинку на вулиці Коперника, пошкодив один з балконів і вікна у багатоповерхівці.Зі слів власниці пошкодженого помешкання Ірини Сусол, встигла втекти з балкона і не травмуватися: "Я тільки ногами вступила на балкон і воно як грохне і вилітає. Я думала, що щось таке падає по воєнному... і тут тарахкає, тут тарахкає я думаю зараз як мені в очі впаде те скло і тоді вискочила назад".Зі слів Миколи Осіюка, комунальники приступили до ліквідації наслідків негоди ще до завершення грози. Скільки дерев повалив вітер у місті – поки не рахували."КП Парки та сквери вже працюють і прибирають дерева на вулицях: Богдана Хмельницького, Електроапаратній, Клима Савури, у Старому місті. також працюють енергетики і бригада по зливовій каналізації", – сказав Осіюк.

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