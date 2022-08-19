Коли випускники з Волині дізнаються результати НМТ. ВІДЕО

Коли випускники з Волині дізнаються результати НМТ. ВІДЕО
На Волині закінчилася основна сесія національного мультипредметного тестування, яка тривала з 5 по 23 червня.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова завідувачки відділу ЗНО і моніторингового дослідження Алли Корнейко.

З її слів, офіційні результати мультипредметного тестування з’являться у персональних кабінетах учасників до 28 червня.

"Наші учасники могли, отримавши оці бали свої, прийти додому – перевести по таблиці переведення балів з тестових у шкалу 100-200 вже знати свій результат".

Цього року кількість учасників НМТ в області зросла майже удвічі, а це – понад десять тисяч. Через повітряні тривоги учасникам доводилося упродовж однієї сесії двічі переривати тестування – говорить Алла Корнейко. Каже: труднощів додавали хакерські атаки, також понад десять учасників завчасно закінчили тестування через неправильне використання програми.

У рамках проходження НМТ-2023 учасники виконували завдання з української мови і математики, а також одного предмету – на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика та хімія. На Волині головним предметом на вибір була історія України, – додала завідувачка відділу Алла Корнейко.

Вчителька Світлана Демянчук розповідає, вдалося підготувати чотирьох випускників, які закінчили тестування на 200 балів, серед них і учні луцького ліцею № 9 – Денис Майко і Ася Котюн.

"З початкової школи беру участь в олімпіадах, я уже математику знав на досить високому рівні. Предмет на вибір – фізика. Саме третій предмет забирав найменше часу через те, що його у принципі не лишалося", – говорить Денис Майко.

Про успішність своїх учнів вчителька Світлана Демянчук говорить, що вона зумовлена ретельною підготовкою, починаючи з 10-го класу.

З 11 по 24 липня відбудеться додаткова сесія для тих, хто не зміг пройти основну з поважних причин.
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Теги: Волинь, НМТ, результати
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