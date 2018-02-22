ЗСУ під Красногорівкою звільнили позиції, які були окуповані з 2014 року
Сьогодні, 17:13
Українські військові під Красногорівкою Донецької області заволоділи кількома позиціями, які були під окупацією з 2014 року. Сталося це близько тижня тому.
Інформацію підтвердив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в етері телемаратону, передає «Громадське»
«Під Красногорівкою наші штурмові підрозділи внаслідок добре спланованого контрвипаду заволоділи кількома позиціями, які утримувались із 2014 року. Це так звана територія "ДНР", під самісіньким Донецьком», — сказав Шершень.
Він відзначив, що новина запізнилася на тиждень із тактичних міркувань.
Речник розповів, що вдалося це завдяки добре підготованому штурму, імітації дій, підтримці авіації та важкої техніки. ЗСУ вже здійснили розмінування певних ділянок.
«Наші штурмові підрозділи просунулися вперед досить неочікувано для ворога. І впродовж тижня ворог вживає всіх заходів, щоб вибити нас із цих позицій: щоденно штурми йдуть, важкі обстріли, але все марно», — підкреслив Шершень.
Він зазначив, що для України це має «більш символічне значення, принциповий момент» і деяке покращення тактичного положення Збройних сил.
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Інформацію підтвердив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в етері телемаратону, передає «Громадське»
«Під Красногорівкою наші штурмові підрозділи внаслідок добре спланованого контрвипаду заволоділи кількома позиціями, які утримувались із 2014 року. Це так звана територія "ДНР", під самісіньким Донецьком», — сказав Шершень.
Він відзначив, що новина запізнилася на тиждень із тактичних міркувань.
Речник розповів, що вдалося це завдяки добре підготованому штурму, імітації дій, підтримці авіації та важкої техніки. ЗСУ вже здійснили розмінування певних ділянок.
«Наші штурмові підрозділи просунулися вперед досить неочікувано для ворога. І впродовж тижня ворог вживає всіх заходів, щоб вибити нас із цих позицій: щоденно штурми йдуть, важкі обстріли, але все марно», — підкреслив Шершень.
Він зазначив, що для України це має «більш символічне значення, принциповий момент» і деяке покращення тактичного положення Збройних сил.
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