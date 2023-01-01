Білоруський полк, що воює за Україну, закликав білорусів «чекати сигналу»





Опозиціонерка Світлана Тихановська



На тлі заколоту євгена пригожина в рф, Тихановська закликала білоруських солдатів «не втратити шанс», вигнати російські війська з країни та закрити кордон із росією. Із цією метою вона створила оперативний штаб і звернулася по допомогу до полку Калиновського.



У своєму зверненні командир полку Калиновського закликав білоруських військових не брати участь у внутрішньому конфлікті росії.



«Ця громадянська війна нас не стосується. Для білорусів важливе інше. Наближається час, коли перед вами постане вибір: виконати злочинний наказ, чи дотриматися присяги, яку ви дали на вірність білоруському народові», — наголосив він.



Командир додав, що на території Білорусі є залізний резерв, який включає чинних військовослужбовців, солдатів запасу та звичайних громадян, які готові діяти та «визволяти Білорусь від диктатури й окупації».



«Нам будуть потрібні люди для рішучих дій. Готуйтеся до вступу до загонів самооборони. Кожне місто, кожний квартал, кожна вулиця — будьте готові для контролю своїх територій і підтримки порядку. Військові, резервісти, білоруси, чекайте нашого сигналу. Час свободи наближається», — резюмував він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Добровольчий полк Кастуся Калиновського, який воює на боці України, звернувся до білорусів із закликом готуватися до вступу до загонів самооборони та чекати на сигнал.Опозиціонерка заявила про «найкращий шанс» вигнати російських солдатів із Білорусі.На тлі заколоту євгена пригожина в рф, Тихановська закликала білоруських солдатів «не втратити шанс», вигнати російські війська з країни та закрити кордон із росією. Із цією метою вона створила оперативний штаб і звернулася по допомогу до полку Калиновського.У своєму зверненні командир полку Калиновського закликав білоруських військових не брати участь у внутрішньому конфлікті росії.«Ця громадянська війна нас не стосується. Для білорусів важливе інше. Наближається час, коли перед вами постане вибір: виконати злочинний наказ, чи дотриматися присяги, яку ви дали на вірність білоруському народові», — наголосив він.Командир додав, що на території Білорусі є залізний резерв, який включає чинних військовослужбовців, солдатів запасу та звичайних громадян, які готові діяти та «визволяти Білорусь від диктатури й окупації».«Нам будуть потрібні люди для рішучих дій. Готуйтеся до вступу до загонів самооборони. Кожне місто, кожний квартал, кожна вулиця — будьте готові для контролю своїх територій і підтримки порядку. Військові, резервісти, білоруси, чекайте нашого сигналу. Час свободи наближається», — резюмував він.

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