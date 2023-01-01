Якою буде погода у Луцьку завтра, 25 червня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 25 червня, на Волині прогнозують погоду без опадів. Можлива хмарність, але без дощу.
Про це повідомляє Sinoptik.ua.
За прогнозами синоптиків, температура повітря цього дня становитиме від 16 градусів (уночі) до 24°C вдень.
Синоптики зауважують, що увечері погода буде ясною, вдень - можлива хмарність.
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Про це повідомляє Sinoptik.ua.
За прогнозами синоптиків, температура повітря цього дня становитиме від 16 градусів (уночі) до 24°C вдень.
Синоптики зауважують, що увечері погода буде ясною, вдень - можлива хмарність.
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