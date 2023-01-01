Якою буде погода у Луцьку завтра, 25 червня

Якою буде погода у Луцьку завтра, 25 червня
У неділю, 25 червня, на Волині прогнозують погоду без опадів. Можлива хмарність, але без дощу.

Про це повідомляє Sinoptik.ua.

За прогнозами синоптиків, температура повітря цього дня становитиме від 16 градусів (уночі) до 24°C вдень.

Синоптики зауважують, що увечері погода буде ясною, вдень - можлива хмарність.

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Теги: погода
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