Якою буде погода у Луцьку завтра, 25 червня





Про це повідомляє Sinoptik.ua.



За прогнозами синоптиків, температура повітря цього дня становитиме від 16 градусів (уночі) до 24°C вдень.



Синоптики зауважують, що увечері погода буде ясною, вдень - можлива хмарність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 25 червня, на Волині прогнозують погоду без опадів. Можлива хмарність, але без дощу.Про це повідомляє Sinoptik.ua.За прогнозами синоптиків, температура повітря цього дня становитиме від 16 градусів (уночі) до 24°C вдень.Синоптики зауважують, що увечері погода буде ясною, вдень - можлива хмарність.

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