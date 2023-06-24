Пригожин: Ми розвертаємо колони і йдемо у зворотному напрямку

Євген Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.



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"ПВК "Вагнер" хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на марш справедливості. За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців.



Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку в польові табори згідно з планом", − сказав Пригожин.



У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території росії.



"На даний момент на столі – абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер"", – ішлося в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ватажок ПВК "Вагнер"заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.Про це пише "Українська правда" з посиланням на заяву Пригожина, опубліковану його пресслужбою."ПВК "Вагнер" хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на марш справедливості. За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців.Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку в польові табори згідно з планом", − сказав Пригожин.У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, щопровів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території росії."На даний момент на столі – абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер"", – ішлося в повідомленні.

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