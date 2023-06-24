Пригожин: Ми розвертаємо колони і йдемо у зворотному напрямку

Пригожин: Ми розвертаємо колони і йдемо у зворотному напрямку
Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на заяву Пригожина, опубліковану його пресслужбою.

"ПВК "Вагнер" хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на марш справедливості. За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців.

Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку в польові табори згідно з планом", − сказав Пригожин.

У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території росії.

"На даний момент на столі – абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер"", – ішлося в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Пригожин, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Запоріжжі у госпіталі помер захисник з Волині Володимир Кварцян
Сьогодні, 22:07
У центрі Луцька – ДТП: збили велосипедиста
Сьогодні, 21:30
Пригожин: Ми розвертаємо колони і йдемо у зворотному напрямку
Сьогодні, 21:03
18-річна вдова з Волині розповіла про чоловіка-Героя. ВІДЕО
Сьогодні, 20:30
Якою буде погода у Луцьку завтра, 25 червня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Головні сили ще не вступали в бій, все попереду, – Сирський Головні сили ще не вступали в бій, все попереду, – Сирський
23 червень, 18:38
У Генічеську Сили оборони знищили базу росгвардії. ВІДЕО У Генічеську Сили оборони знищили базу росгвардії. ВІДЕО
23 червень, 17:22
На Донеччині загинув Герой з Волині В’ячеслав Зуб На Донеччині загинув Герой з Волині В’ячеслав Зуб
23 червень, 16:10
Захисник з Волині зробив пропозицію коханій на війні у свій день народження Захисник з Волині зробив пропозицію коханій на війні у свій день народження
23 червень, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Запоріжжі у госпіталі помер захисник з Волині Володимир Кварцян
Сьогодні, 22:07
 0
У центрі Луцька – ДТП: збили велосипедиста
Сьогодні, 21:30
 0
Пригожин: Ми розвертаємо колони і йдемо у зворотному напрямку
Сьогодні, 21:03
 0
18-річна вдова з Волині розповіла про чоловіка-Героя. ВІДЕО
Сьогодні, 20:30
 0
Якою буде погода у Луцьку завтра, 25 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8