У центрі Луцька – ДТП: збили велосипедиста

У центрі Луцька – ДТП: збили велосипедиста
У Луцьку на вулиці Глушець BMW збила велосипедиста. Постраждалого госпіталізували.

Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.

Аварія трапилась вдень у суботу, 24 червня.

У коментарі журналістам речниця поліції Волинської області Ольга Бузулук повідомила, що водій BMW, виїжджаючи з вулиці Глушець, не надав переваги велосипедисту, який рухався по головній.

«Водій «бмв», виїжджаючи з вулиці Глушець, не надав переваги велосипедисту, який рухався по головній. Велосипедиста госпіталізовано в Луцької міської клінічної лікарні», – зазначила Ольга Бузулук.
У центрі Луцька – ДТП: збили велосипедиста
У центрі Луцька – ДТП: збили велосипедиста


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Теги: Луцьк, ДТП
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