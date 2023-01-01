У центрі Луцька – ДТП: збили велосипедиста





Про це



Аварія трапилась вдень у суботу, 24 червня.



У коментарі журналістам речниця поліції Волинської області Ольга Бузулук повідомила, що водій BMW, виїжджаючи з вулиці Глушець, не надав переваги велосипедисту, який рухався по головній.



«Водій «бмв», виїжджаючи з вулиці Глушець, не надав переваги велосипедисту, який рухався по головній. Велосипедиста госпіталізовано в Луцької міської клінічної лікарні», – зазначила Ольга Бузулук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Глушець BMW збила велосипедиста. Постраждалого госпіталізували.Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.Аварія трапилась вдень у суботу, 24 червня.У коментарі журналістам речниця поліції Волинської областіповідомила, що водій BMW, виїжджаючи з вулиці Глушець, не надав переваги велосипедисту, який рухався по головній.«Водій «бмв», виїжджаючи з вулиці Глушець, не надав переваги велосипедисту, який рухався по головній. Велосипедиста госпіталізовано в Луцької міської клінічної лікарні», – зазначила Ольга Бузулук.

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