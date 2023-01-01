У центрі Луцька – ДТП: збили велосипедиста
Сьогодні, 21:30
У Луцьку на вулиці Глушець BMW збила велосипедиста. Постраждалого госпіталізували.
Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.
Аварія трапилась вдень у суботу, 24 червня.
У коментарі журналістам речниця поліції Волинської області Ольга Бузулук повідомила, що водій BMW, виїжджаючи з вулиці Глушець, не надав переваги велосипедисту, який рухався по головній.
«Водій «бмв», виїжджаючи з вулиці Глушець, не надав переваги велосипедисту, який рухався по головній. Велосипедиста госпіталізовано в Луцької міської клінічної лікарні», – зазначила Ольга Бузулук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це «Конкуренту» повідомили очевидці.
Аварія трапилась вдень у суботу, 24 червня.
У коментарі журналістам речниця поліції Волинської області Ольга Бузулук повідомила, що водій BMW, виїжджаючи з вулиці Глушець, не надав переваги велосипедисту, який рухався по головній.
«Водій «бмв», виїжджаючи з вулиці Глушець, не надав переваги велосипедисту, який рухався по головній. Велосипедиста госпіталізовано в Луцької міської клінічної лікарні», – зазначила Ольга Бузулук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Луцька – ДТП: збили велосипедиста
Сьогодні, 21:30
Пригожин: Ми розвертаємо колони і йдемо у зворотному напрямку
Сьогодні, 21:03
18-річна вдова з Волині розповіла про чоловіка-Героя. ВІДЕО
Сьогодні, 20:30
Якою буде погода у Луцьку завтра, 25 червня
Сьогодні, 20:00
Медіа