На війні загинув волинянин Олег Марчук
Сьогодні, 12:35
Жорстока війна забрала життя молодого воїна, жителя Нововолинської громади Олега Марчука, 1991 року народження.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Неможливо дібрати слів, щоб втішити рідних. Хай Господь пошле їм сили, що пережити цю втрату. Вічна пам’ять нашому Захиснику!» – написав Борис Карпус.
У міській раді інформують, що похорон Героя відбудеться в неділю, 25 червня. Інформація про час прибуття тіла та панахиду буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого воїна! Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Неможливо дібрати слів, щоб втішити рідних. Хай Господь пошле їм сили, що пережити цю втрату. Вічна пам’ять нашому Захиснику!» – написав Борис Карпус.
У міській раді інформують, що похорон Героя відбудеться в неділю, 25 червня. Інформація про час прибуття тіла та панахиду буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого воїна! Вічна пам'ять!
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