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Назвали, скільки окупантів і їхньої техніки знищили Сили оборони України за добу

Назвали, скільки окупантів і їхньої техніки знищили Сили оборони України за добу
Сили оборони впродовж 23 червня знищили близько 580 російських окупантів. Загалом із 24 лютого 2022 року росія втратила 22 3910 своїх солдатів у війні проти України.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також російські війська втрачають на війні техніку:

— танки — 4024 (+7 одиниць за вчора);
— бойові броньовані машини — 7804 (+6);
— артилерійські системи — 4015 (+30);
— реактивні системи залпового вогню — 619 (+2);
— засоби протиповітряної оборони — 383 (+4);
— літаки — 314;
— гелікоптери — 308 (+1);
— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 3460 (+13);
— крилаті ракети — 1228 (+14);
— кораблі й катери — 18;
— автомобільну техніку й автоцистерни — 6731 (+23);
— спеціальну техніку — 548 (+3).

Ці дані не остаточні й ще уточнюються.

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

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Теги: втрати ворога
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