Назвали, скільки окупантів і їхньої техніки знищили Сили оборони України за добу





Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.



Також російські війська втрачають на війні техніку:



— танки — 4024 (+7 одиниць за вчора);

— бойові броньовані машини — 7804 (+6);

— артилерійські системи — 4015 (+30);

— реактивні системи залпового вогню — 619 (+2);

— засоби протиповітряної оборони — 383 (+4);

— літаки — 314;

— гелікоптери — 308 (+1);

— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 3460 (+13);

— крилаті ракети — 1228 (+14);

— кораблі й катери — 18;

— автомобільну техніку й автоцистерни — 6731 (+23);

— спеціальну техніку — 548 (+3).



Ці дані не остаточні й ще уточнюються.



Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони впродовж 23 червня знищили близько 580 російських окупантів. Загалом із 24 лютого 2022 року росія втратила 22 3910 своїх солдатів у війні проти України.Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.Також російські війська втрачають на війні техніку:— танки — 4024 (+7 одиниць за вчора);— бойові броньовані машини — 7804 (+6);— артилерійські системи — 4015 (+30);— реактивні системи залпового вогню — 619 (+2);— засоби протиповітряної оборони — 383 (+4);— літаки — 314;— гелікоптери — 308 (+1);— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 3460 (+13);— крилаті ракети — 1228 (+14);— кораблі й катери — 18;— автомобільну техніку й автоцистерни — 6731 (+23);— спеціальну техніку — 548 (+3).Ці дані не остаточні й ще уточнюються.Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

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